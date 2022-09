Bigg Boss 16 fait l’actualité et comment. Priyanka Chahar Choudhary est le dernier nom associé à l’émission de Salman Khan. Il semble que les créateurs aient approché Tejo de la télévision indienne pour l’émission, mais elle a poliment décliné l’offre. Priyanka Chahar Choudhary n’est apparemment pas désireuse de faire partie d’une émission controversée comme Bigg Boss 16 si tôt dans sa carrière. Dans l’émission Udaariyaan, elle a livré une performance puissante. Les fans sont toujours mécontents que les fabricants aient dû faire un saut de génération qui a conduit à la sortie d’Isha Malviya, Priyanka et Ankit Gupta. Nous pensons que même les deux autres auraient pu être approchés pour Bigg Boss 16.

L’émission sera diffusée depuis Dusshera. La première promo a déjà été partagée. Les fans pensent que la saison ressemble à Lock Upp à certains égards. Nous avons entendu dire que des stars comme Arjun Bijlani, Divyanka Tripathi, Sriti Jha, Jannat Zubair et Faisal Shaikh ont refusé le spectacle. Dernièrement, il est devenu plus difficile d’obtenir des étoiles pour le spectacle. Beaucoup craignent l’image controversée de la série, craignant qu’elle ne se retourne contre leur carrière. Mais Bigg Boss peut changer la donne professionnellement, et nous l’avons vu avec feu Sidharth Shukla, Asim Riaz, Shehnaaz Gill, Tejasswi Prakash et ainsi de suite.

Le mannequin Priyanka Chahar Choudhary a eu sa première grande pause avec Udaariyaan. Le spectacle lui tiendra à cœur. Elle a révélé qu’elle avait regardé la dernière promo une centaine de fois alors qu’elle devenait émotive à propos de sa sortie. Cependant, l’actrice a déclaré que les expériences faisaient partie intégrante de la vie d’un acteur. L’actrice a remercié les créateurs Ravi Dubey et Sargun Mehta de lui avoir donné la chance de faire Udaariyaan.

Maintenant, nous allons voir l’histoire de Naaz et Nemat. Les actrices Twinkle Arora et Sonakshi Batra ont rejoint la série avec Hitesh Bharadwaj.