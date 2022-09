Bigg Boss 16 : L’actrice et politicienne bengali Nusrat Jahan dans l’émission de Salman Khan ?

Bigg Boss 16 sera apparemment diffusé à partir du 2 octobre 2022. L’émission de téléréalité controversée de Salman Khan sera filmée à Mumbai, et les créateurs verrouillent les candidats. Des rapports ont révélé que l’actrice bengali et membre de Lok Sabha, Nusrat Jahan, avait été approchée pour le spectacle. L’étourdissant envisage de faire partie de la saison. Mais la chaîne et les représentants de l’actrice sont discrets sur le développement. Bigg Boss essaie toujours d’obtenir des célébrités des industries régionales, comme nous l’avons vu avec Shehnaaz Gill, Himanshi Khurana, Sapna Chaudhary, Monalisa, etc. Nusrat Jahan est un nom connu dans les films bengalis, et sa vie a également fait la une des journaux.

L’actrice est maman d’un jeune fils, Yishaan. Elle est en couple avec l’acteur Yash Dasgupta, et leur fils est né l’année dernière. Nusrat Jahan et Yash ne sont pas encore mariés. En fait, il y avait des rumeurs selon lesquelles la star bengali Jeet ferait la version OTT de Bigg Boss mais il a immédiatement nié les commérages. Le calendrier de Nusrat Jahan est rempli de films, de tournages publicitaires et d’autres projets. Nous devons voir comment elle parvient à prendre des dates pour un spectacle de trois mois. Nusrat Jahan a également un jeune enfant.

Les autres candidats dont les noms circulent sont Faisal Shaikh, Munawar Faruqui et Kanika Mann. Il semble que ces trois-là aient donné un clin d’œil au spectacle. Nusrat Jahan a eu une longue carrière dans les films bengalis. Elle a fait la une des journaux lorsque son mariage avec Nikhil Jain, le propriétaire des saris Rangoli, s’est effondré. L’actrice a déclaré qu’ils ne s’étaient pas mariés légalement (enregistrement formel), c’est pourquoi il n’était pas nécessaire de divorcer. Les deux parties se sont mutuellement accusées. Elle avait allégué qu’il avait utilisé son argent, ce qu’il a nié. Nikhil Jain avait déposé une demande d’annulation devant le tribunal de Kolkata.