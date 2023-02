Bigg Boss 16 : la vidéo Journey de Shalin Bhanot rend les fans de Sumbul Touqeer furieux ; dire, ‘Au diable les fabricants’ [View Tweets]’

Les fans de Bigg Boss 16 ont vu aujourd’hui les vidéos de voyage de Shalin Bhanot et Priyanka Chahar Choudhary. Inutile de dire que Sumbul Touqeer et Tina Datta ont trouvé une grande mention dans la vidéo de voyage de Shalin Bhanot. Tout le récit unilatéral d’amour et d’obsession a été joué dans la vidéo. Manya Singh a également fait une apparition où elle a dit qu’il semblait que Sumbul Touqeer était obsédé par Shalin Bhanot. La partie où son père vient et claque Shalin Bhanot et Tina Datta a également été montrée. Bien sûr, toute son histoire d’amour avec Tina Datta s’est également jouée. Les fans en colère de Sumbul Touqeer Khan s’en sont pris aux créateurs sur les réseaux sociaux. Vérifiez les tweets…

Ces gens essaient-ils vraiment de blanchir les ordures ? ? C’est un manipulateur, je n’oublierai jamais le cercle de prière.#SumbulTouqeerKhan #Grand chef #BB16 https://t.co/zCkfZj7YYC milie_uppy04 ?? (@imuppy04) 9 février 2023

Rangu….tere channel k sare stocks adani khareed le Aur tu faillite ho jaye HONTE AUX COULEURS #SumbulTouqeerKhan Simran (@sim_chandigarh) 9 février 2023

HONTE AUX COULEURS HONTE SUR U BB#SumbulTouqeerKhan https://t.co/KO2lpXYSUS Seema (@Seema0987654) 9 février 2023

Aidez-moi à comprendre ce qu’a fait Sumbul, qu’elle doit subir cette humiliation et ce manque de respect encore et encore ? Nous exigeons des réponses !!! @Grand chef @CouleursTV @EndemolShineIND Elle est déjà sortie du show, aur kitna use karoge uska ?#SumbulTouqeerKhan #BiggBoss16 Ni Ni (@NiNi50798546) 9 février 2023

Arrêtez de la taguer, ce que BB lui a fait à travers le montage n’est pas ce qu’elle ressent. Tout le monde sait le fait maintenant Elle ne peut pas ressentir ou vivre avec ce que BB pense d’elle S’ils ne l’ont pas bien traitée, cela ne signifie pas qu’elle commencera à détester tous ceux qu’elle sait à qui parler ou non#SumbulTouqeerKhan Chahat Singh (@chahat_0511) 9 février 2023

Ce ne sont que des mensonges qui ne sont pas vrais #SumbulTouqeerKhan est le seul qui a été trahi dans des amitiés, qui a été ciblé, humilié et expulsé de force ! Tum priyanka ka soutien mein bol rahe ho yeh khabari nahi hai tum apna fava mein bol rahe ho !! https://t.co/LcUQHAQ4dS Afshan Mohammad (@afshanmohammad1) 9 février 2023

Biggboss tere camera walo ko…subah ki 10 bje ki chai naseeb na ho…. Tere ilaake ki bijli fail ho jaye.. Aur Generator bhi sad jaye HONTE AUX COULEURS #SumbulTouqeerKhan #SumbulTouqeerKhan Simran (@sim_chandigarh) 9 février 2023

Demaag kharab hai enka. Pourquoi ramener cette fille qui a tant souffert à cause de ça aussi et comme troisième roue ? C’était loin !#BiggBoss16 #SumbulTouqeerKhan #NimritKaurAhluwalia https://t.co/4HpsCtr9R9 Benth (@Kybenth) 9 février 2023

Nous pouvons voir que les fans sont absolument furieux. Sumbul Touqeer Khan se produira lors de la grande finale. Ses performances de danse sur Bigg Boss 16 ont totalement stupéfié le public.