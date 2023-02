Bigg Boss 16 : la vidéo de voyage de Priyanka Chahar Choudhary regorge de moments PriyAnkit ; les fans remettent en question l’affirmation de l’actrice d’être une joueuse d’Akeli

Grand Patron 16 se rapproche de la finale maintenant. C’est juste quelques jours et puis, nous obtenons le gagnant de Bigg Boss 16. Shalin Bhanot, Priyanka Chahar Choudhary, Shiv Thakare, MC Stan et Archana Gautam sont les cinq premiers finalistes de la saison. Et juste avant la grande finale, nous avons maintenant un aperçu des parcours individuels des colocataires. Le premier concurrent dont la vidéo de voyage a été montrée dans l’épisode de ce soir de Bigg Boss 16 était Priyanka Chahar Choudhary de Udaariyaan notoriété. Cependant, les internautes pensent qu’il s’agissait davantage du voyage de Priyankit.

Bigg Boss 16 fait chaque jour la une des journaux dans Entertainment News alors qu’il se rapproche de la grande finale. Tout comme les concurrents du TOP 5 sont Priyanka Chahar Choudhary, Shalin Bhanot, Shiv Thakare, Archana Gautam et MC Stan. Parler de la vidéo du voyage de Priyanka, a présenté beaucoup de choses, de la façon dont elle est entrée avec Ankit Gupta, leur adorable lien, comment elle était l’une des personnes les plus opiniâtres de la maison. Le clip comprenait plus de moments Priyankit que le voyage solo de Priyanka. On a vu qu’en raison de leur jeu ensemble, ni Priyanka ni Ankit n’ont pu explorer leur jeu individuel et montrer leur vrai côté dans la série qui a été fortement critiquée.

Priyanka a également eu des moments amusants avec Archana Gautam, son flirt avec MC Stan a également été présenté. Après que Priyanka soit revenue dans la maison, chargée de tout l’amour et de l’adulation des fans, elle a tout révélé au reste des quatre candidats. Priyanka a été touchée par les paroles de Bigg Boss pour elle et son parcours.

Les internautes pensent que c’était plus la vidéo de Priyankit que le voyage en solo de Priyanka

Eh bien, Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta étaient assez proches et ont eu un voyage tumultueux sur Bigg Boss 16 comme on le sait. Cependant, la vidéo du voyage, bien qu’elle soit bien coupée, ressemblait davantage au voyage de Priyankit qu’à celui du solo de PCC. Découvrez les tweets ici :

Le voyage de Priyanka est tout au sujet d’ankit et d’archana La vidéo de Shalin est tout au sujet de tina et sumbul En attente de la vidéo du voyage Shiv nd archana #BiggBoss16 ? ?t? ?? {SIDHART ?} (@Stu_7781) 9 février 2023

Pareil ici .. C’était comme une vidéo de voyage d’Ankit que @CouleursTV bahu priyanka .. Et tellement étiré .. Rien ne vaut la peine d’être regardé #BiggBoss16 Manpreet (@Manpree63388) 9 février 2023

Priyanka ki Journey Vidéo dekhthe dekhthe kaafi waqt tak mujhe laga mein Ankit Gupta ki Journey vidéo dekh raha hu #BiggBoss16 Syed Mohiuddin (@syedmohiuddin03) 9 février 2023

Mais le voyage salin était bien meilleur que Priyanka Seuls Ankit et southing ont montré la connexion qu’elle n’a pas réussi à maintenir dans #BiggBoss16 loger Donc, elle ne peut pas se faire d’amis, alors comment elle mérite le gagnant de toute la saison, le gagnant a établi un lien fort avec BB Ashish Sidhearts ? (@Ashishxtweets) 9 février 2023

Anki ki Journey vidéo moi Priyanka ka Rôle ?#BiggBoss16 pic.twitter.com/zBofbVSu8r || caran || Sidheart ? (@king_sid_shukla) 9 février 2023

Ek baat samajh nahi aai ?? Ye Priyanka Ki Journey Video thi Ya Ankit Gupta ki ???#MCStan #BiggBoss16 CRAZEE BANDA ? (@crazeebanda) 9 février 2023

Shalin ke voyage vidéo ka attendre hai Mieux que Priyankaa Priyanka sait agir, agir solide ki hai aaj Vidéo du voyage Priyanka ki thi ya Ankii ki ?#ShivThakare #BiggBoss16 https://t.co/UWICsXsF1i N (@nishasingh1611) 9 février 2023

La vidéo du voyage de Priyanka ne parlait que d’Ankit ! Pas de tâche, pas de jeu Cela ne peut pas être une vidéo sur le parcours des gagnants ! Continuez à voter pour #ShivThakare gars!! Trophée à la maison ?? Que Allah soit avec moi! #BiggBoss16 Auroni Hyder (@h_auroni) 9 février 2023

Arjun Bijlani, Rubina Dilaik, Tina Datta et bien d’autres célébrités souhaitent que Priyanka soulève le trophée. Avez-vous voté pour Priyanka ou pas ?