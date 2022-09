Fahman Khan est devenu un visage très populaire dans l’industrie de la télévision grâce au succès de l’émission Imlie. Sa chimie avec Sumbul Touqeer Khan l’a gardé dans l’actualité tout le temps. C’est récemment que l’acteur a annoncé qu’il quittait la série. Cela a été un choc pour tous ses fans alors que le spectacle est à son apogée. On suppose que le spectacle va faire un bond en avant et donc, Fahmaan a décidé d’arrêter. Mais voici quelques scoop HOT. Nous avons maintenant des détails sur ses projets futurs.

Entertainment News : Fahmaan Khan entrera dans la maison de Bigg Boss 16 ?

Un initié nous dit que Fahmaan Khan a été approché pour entrer dans la maison de Bigg Boss 16. Oui, il y a une grande excitation autour de l’émission et tout le monde est très désespéré de savoir qui sont les concurrents de l’émission controversée. Pas plus tard qu’hier, le teaser de Bigg Boss 16 avec Salman Khan est arrivé sur Internet et a laissé tout le monde chargé. Et parmi tous les grands noms qui circulent, le nom de Fahmaan Khan a également été ajouté. Il a été approché pour le spectacle, mais de plus amples détails à ce sujet sont toujours attendus.

Avec Fahmaan, Sumbul Touqeer Khan a également quitté Imlie. Les deux stars ont partagé une vidéo sur les réseaux sociaux et annoncé que toutes les bonnes choses ont une fin. On se demande si Fahmaan entre dans Bigg Boss 16, Sumbul le suivra-t-il aussi ?

Liste des candidats spéculés de Bigg Boss 16

Outre Fahmaan, des noms de stars comme Munawar Faruqui, Jannat Zubair, Faisal Shaikh, Shivin Narang et bien d’autres font la une des journaux en tant que concurrents de Bigg Boss 16. La liste complète n’a pas encore été publiée. Le thème du spectacle n’a pas encore été annoncé. Nous ne pouvons pas garder notre calme !