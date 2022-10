Bigg Boss 16: la star de Choti Sardarni, Nimrit Kaur Ahluwalia, n’a pas peur d’avoir des explosions dans l’émission de téléréalité de Salman Khan [Exclusive]

Choti Sardarni actrice Nimrit Kaur est maintenant candidat à de Salman Khan Grand Patron 16. L’actrice a toujours parlé de sa santé mentale. C’était en 2021, alors qu’elle avait pris un congé sabbatique de 40 jours en raison d’une fatigue mentale. Elle a été félicitée par ses fans pour sa décision audacieuse; car elle souffrait d’épuisement cérébral. Pour les non-initiés, c’est une condition où l’on devient physiquement et émotionnellement faible.

Lors d’une interview exclusive avec Bollywood Life, l’actrice de Naati Pinky Ki Love Story a été interrogée sur la façon dont elle ferait face au stress mental dans Bigg Boss 16. Nimrit a déclaré : “Je pense que Bigg Boss est une plate-forme où je peux parler davantage de santé mentale car je crois que l’époque où nous devions en faire une façade est révolue et je ne pense pas que ce soit un tabou. C’est une conversation que nous devrions avoir. J’aimerais utiliser cet espace et cette plateforme de la manière la plus positive possible et je le ferai dans le spectacle, gardera ma santé mentale sous contrôle. Sinon, j’aurai mes explosions “.

Découvrez les photos de Nimrit Kaur :

Lorsqu’on lui a demandé comment elle gérerait la colère de Salman Khan dans les épisodes de Weekend Ka Vaar, elle a répondu: “Je pense que Bigg Boss, c’est comme aller à l’auberge et il (Salman) est le directeur de la série. Il s’assurera que vous êtes sous contrôle. C’est comme un bulletin hebdomadaire que vous recevez, ce qui est génial et prendrait toutes les contributions qu’il donne en s’assurant que je reste sur ce en quoi je crois. J’aimerais prendre tout en considération. Il est le vrai OG. Il a dans l’émission depuis des années. Il a vu tant de gens aller et venir. Ses conseils seront impératifs et importants”, a-t-elle déclaré.