Bigg Boss 16 : La sortie de Sajid Khan laisse Shiv Thakare, MC Stan et Sumbul Touqeer en larmes ; les fans disent, ‘Mandali Nahi Family Hai’ [Watch Video]

Bigg Boss 16 verra la sortie de Sajid Khan. Le pilier de Mandali a disparu. Les créateurs ont coupé une longue promo pour sa sortie. Ils montreront son parcours dans l’émission. Il semble que Sajid Khan doive commencer à travailler sur son nouveau film, c’est pourquoi il quitte l’émission de téléréalité de Salman Khan. Les fans avaient commencé à l’aimer dans l’émission, ce qui ressort de certains des commentaires sur la vidéo. Tout le monde est inquiet pour MC Stan et Shiv Thakare. Ce fut une semaine émouvante pour les deux garçons alors qu’ils disaient au revoir à leur BFF Abdu Rozik. Les fans ont commenté: “Abdu a pris une sortie volontaire et maintenant sajid va aussi … se sentir si triste pour shiv et Stan. Restez fort shiv et Stan finale k baad miloge aap log aapke sajid sir aur abdu bro se … Mandali nhi Family hai aap logo ki, Sajid Sir et Abdu dans bb house vont nous manquer”, alors que d’autres étaient contents de le voir partir. Un internaute a écrit : “Damant ji ka expulsion à dekho kese jaise ek hiro bina baat ke élimine ho raha ho laat marke nikalo gayyn mat do.”