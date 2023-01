Bigg Boss 16 : La sortie d’Abdu Rozik entraîne l’effondrement émotionnel de Shiv Thakare et MC Stan ; les fans critiquent la chaîne pour ne pas avoir montré la vidéo de son voyage

Bigg Boss 16 a connu son moment le plus émouvant aujourd’hui. Abdu Rozik a quitté l’émission en invoquant des engagements de travail antérieurs. Comme nous le savons, le Bigg Boss 16 de Salman Khan a été prolongé de quatre semaines. Abdu Rozik a du travail en vue et ne peut pas rester enfermé plus de jours. Il semble qu’il avait dit à Shiv Thakare qu’il partirait. Il l’a gardé secret des autres membres. Chaque spectateur de Bigg Boss 16 sent que le soleil de la maison a disparu. Shiv Thakare a eu une crise émotionnelle. Le gagnant du Bigg Boss Marathi a jeté des seaux en sachant que son copain n’est plus là à l’intérieur.

MC Stan est également allé directement à la salle de bain où il a pleuré à tue-tête. Archana Gautam a dit que c’était bien qu’il trouve du travail. Elle a dit qu’il était le seul membre de sa famille à gagner de l’argent et que c’était une bonne chose qu’il trouve du travail. Il semble qu’Abdu Rozik sera à Mumbai pour un peu plus de temps. Il a une nouvelle chanson Pyar à venir.

Même moi, j’ai ressenti cela, mes yeux étaient littéralement lourds en voyant cela … Eh bien, Sajid a disparu sur cette photo, mais Abdu était un artiste de tous les temps et était la seule raison du sourire de tous les autres concurrents. Tu vas me manquer Abdu. Tout le meilleur pour l’avenir.#ShiBdu#BIGBOSS16#AbduRozik ?#Mandali pic.twitter.com/nWpNIZqK2e Inzamam Tahasildar (@Inzy573) 14 janvier 2023

L’épisode d’aujourd’hui est mémorable et incroyable pour moi parce que … Aujourd’hui, je pleure quand … Je vois qu’abdu sortait et shiv et stan … Je pleure aussi …. SHIV & STAN .. ?? Je suis pleurer je ne sais pas littéralement je pleure juste ? #MCStan ? #AbduRozik ? #ShivThakare ? akhil rawat…!! (@akhil_rwt24) 14 janvier 2023

Abdu mérite mieux @Le chef ? Pourquoi ne pas montré #AbduRozik ? périple ?#ShiBdu ? #ShivStan reste fort quoi que disent les autres mais sajid aussi avec eux depuis le début de ab 2 membres chale gaye jo sath mai the NUMÉRO UN YAARI SHIBDU https://t.co/CwCkJgWRmw Lunatique? (@Moody951612) 14 janvier 2023

#ShivKiSena #Shibdu #ShivThakare #AbduRozik ? Il s’agit de l’expulsion la plus émouvante de l’histoire de #bigboss16 Shiv, tes émotions sont vraies, tu es pure. Le monde entier vous aime shiv et abdu aussi. #ShiBduStan sont purs ???? SHIBDU EST UNE ÉMOTION Varun (@Varunsinghh33) 14 janvier 2023

Mais c’est tellement injuste qu’ils n’ont jamais reconnu ce lien #ShiBdu ? J’ai commencé à aimer ce spectacle à cause de cette scène et de leur lien ? Ils n’ont même pas montré #AbduRozik ? voyage qui donne tant à montrer. NUMÉRO UN YAARI SHIBDU Lunatique? (@Moody951612) 14 janvier 2023

Nous pouvons voir que les fans sont contrariés qu’il n’ait pas eu un bon adieu. Ils auraient pu au moins montrer la vidéo de son voyage. Abdu Rozik était l’un des concurrents les plus mignons et les plus brillants de Bigg Boss et Bigg Boss 16 a grandement bénéficié de son charme irrésistible.