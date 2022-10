Bigg Boss 16 : La renommée d’Imlie Sumbul Touqeer fait une entrée remarquée dans le spectacle avec CE spectacle de danse ; êtes-vous excité

La renommée d’Imlie, Sumbul Touqeer, fait une entrée remarquée dans l’émission de Salman Khan. L’actrice qui a acquis une grande renommée et est devenue un visage populaire avec son feuilleton télévisé Imlie sera désormais vue dans la maison Bigg Boss 16. L’actrice a fait la grande entrée et vous pouvez le voir dans la vidéo partagée par la poignée Instagram de Colors. Sumbul danse sur la chanson Chaka Chak du film de Sara Ali Khan Arangi Re et ins hearts. Bien que son visage ne soit pas clairement visible alors que les créateurs tentent de créer du suspense, ils sont sûrs qu’elle est là- Imlie.

Jetez un œil à la vidéo Sumbul Touqeer clouant sa performance de danse alors qu’elle est prête à faire une entrée remarquée dans Bigg Boss 16.

Sumbul a fait une entrée comme Imlie car elle est très consciente que son personnage est le plus aimé et en enfilant la tenue comme Imlie, elle veut que ses fans revivent son personnage alors qu’elle fait une entrée dans la maison Bigg Boss 16. Sumbul qui a quitté Imlie en raison du saut dans la série n’a rien révélé sur sa participation à la série Bigg Boss 16, mais cette entrée de l’actrice a définitivement laissé ses fans agréablement surpris.

Avec Sumbul, il y avait un fort buzz que Fahmaan Kahn ferait également une entrée dans l’émission, mais il a refusé car elle n’était pas désireuse de faire une émission de téléréalité comme Bigg Boss mais Khatron Ke Khiladi. Alors que Sumbul est prêt à relever le défi. La fille sera la plus jeune membre de la maison mais la plus populaire. Et ce succès d’elle pourrait même lui faire remporter le titre de l’émission qui lui laissera plus d’opportunités. Eh bien, ce sera un match intéressant à regarder.