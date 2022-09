Bigg Boss 16: la renommée d’Imlie Sumbul Touqeer devient le TROISIÈME concurrent confirmé de l’émission Salman Khan [Watch Promo]

Grand Patron 16 se rapproche de la date de première qui est le 1er octobre 2022. La nouvelle saison de Salman Khan sera diffusé à 9h30, ce samedi, Oui, vous avez bien lu. C’est moins d’une semaine pour Bigg Boss 16 et les fans sont incapables de traiter la même chose. Alors que la date de la première de Bigg Boss 16 approche, la chaîne et les créateurs ont publié des promotions et des indices sur le nouveaux concurrents de Bigg Boss 16 lentement et progressivement. Et maintenant, une nouvelle promo de Bigg Bos 16 a été publiée par la chaîne sur leur compte Instagram officiel. Nous y croyons fermement Imlie actrice de renommée Sumbul Toukir.

Sumbul Touqeer est-il le nouveau concurrent de Bigg Boss 16 ?

En parlant de la nouvelle promo de Bigg Boss 16, elle commence par une jeune fille, visage non révélé, aux cheveux courts jouant avec une peluche et chantant une chanson, Imlie Ka Boota. Elle parle à Bigg Boss en utilisant la chanson mais Bigg Boss renverse la tendance sur le concurrent. Alors que la chanson continue, le nouveau concurrent de Bigg Boss 16 dit: “Iss jungle ke hum do sher”, mais Bigg Boss répond sauvagement, disant qu’il est sava sher. Eh bien, l’indice de la chanson, les cheveux courts sont des indices suffisants pour les fans que ce n’est autre que Sumbul Touqeer dans la promo.

Découvrez la nouvelle promo Bigg Boss 16 ici :