Bigg Boss 16 : la proximité de Sumbul Touqeer et Shalin Bhanot a inquiété ses fans ; ils veulent que Salman Khan la prévienne – Voici pourquoi

Maintenant, ce n’est pas surprenant que dans la maison Bigg Boss, les concurrents se rapprochent et certains se sont si bien liés que les spéculations sur leur relation ont commencé à faire le tour et l’un est un tel lien qui saisit un maximum de globes oculaires dans le Bigg Boss 16 maison est Sumbul Touqeer et Shalin Bhanot. Shalin et Sumbul se sont extrêmement bien liés et même les détenus de la maison peuvent sentir que quelque chose se prépare entre les deux. Mais il semble que ce lien entre eux ne se détériore pas avec les fans de Sumbul et ils veulent qu’elle soit au courant de l’acteur de télévision et le fait veut que Salman Khan envahisse et avertisse Sumbul à son sujet.

Pourquoi les fans veulent-ils que Sumbul soit au courant de Shalin Bhanot dans la maison.

Shalin a rencontré et l’un des candidats les plus intelligents de la maison de loin et les fans de Sumbul ont le sentiment qu’il ne fait que se rapprocher d’elle pour qu’il puisse être vu et parler d’elle et cela se produit Tout le monde dans la maison ne parle que de Shalin et la proximité de Sumbul. Alors que beaucoup prétendent que Sumbul est naïve car elle n’a que 19 ans et peut facilement devenir une proie. Sumbul est la plus jeune candidate de la maison et la plupart du temps dans la maison, elle a également été choisie pour être trop jeune, ce qui a brisé le cœur de l’actrice d’Imlie. Elle a même été vue en train de s’effondrer sur le même. Alors que la fille fait également face à la colère en ligne pour avoir créé une fausse histoire d’amour avec Shalin.

En parlant de Shalin et Sumbul, seul le temps nous dira si leur offre est réelle ou non. Cela dit, Shalin était le dernier dans les nouvelles pour sa séparation avec son ex-femme Daljiet Kaur qui faisait également partie d’igg Boss 15 mais a été expulsé dans les deux semaines. Daljiet aurait déposé une affaire de violence domestique contre l’acteur et nous nous demandons s’il parlera de ces allégations contre lui dans l’émission.