Bigg Boss 16 : La photo de Priyanka Chahar Choudhary tenant le trophée choque les fans ; voici la vérité derrière la photo virale

Cela fait plus de 60 jours depuis le début de Grand Patron 16. Il a été créé le 1er octobre et depuis lors, il a attiré l’attention du public. Les concurrents font de leur mieux pour obtenir un maximum d’images et rester à l’intérieur de la maison aussi longtemps que possible. Mais surprenant ou pas, seules quelques nominations ont eu lieu jusqu’à présent. Ceux qui ont été éliminés comme Sreejita De et Tina Datta ont également fait leur retour dans la maison. Ainsi, malgré plusieurs semaines, Bigg Boss 16 est toujours bien rempli. Alors, qui parmi tous choisira le trophée ? Eh bien, récemment, une photo de la star d’Udaariyaan Priyanka Chahar Choudhary tenant le trophée est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Entertainment News : Priyanka Chahar Choudhary est-elle la gagnante de Bigg Boss 16 ?

Oui, tu l’as bien lu. Une photo qui a enthousiasmé les fans de Priyanka Chahar Choudhary est celle d’elle tenant le trophée Bigg Boss. Mais comme prévu, il est métamorphosé. La photo semble être celle du vainqueur de Bigg Boss 15, Tejasswi Prakash. Le visage de Priyanka a été attaché à la photo. Une fan inconditionnelle de Priyanka Chahar Choudhary veut désespérément qu’elle gagne le spectacle. Est-ce que ce bhavishyavaani se réalisera ?

Pas plus tard qu’hier, Priyanka et Archana se sont disputés massivement à l’intérieur de la maison. Cela a commencé avec Priyanka qui préparait le petit-déjeuner qu’Abdu Rozik ne pouvait pas manger car il était trop épicé. Elle n’a pas aimé que Sumbul Touqeer Khan lui ait “ordonné” de faire de la nourriture pour Abdu, et Archana Gautam a créé un chahut à ce sujet. Les deux dames ont crié à tue-tête et ont eu une confrontation massive. Archana a même pleuré lorsque Priyanka a fait des commentaires sur la façon dont elle gère la cuisine. Plus tard, ils se sont amendés alors que Priyanka s’excusait auprès d’Archana Gautam.