Bigg Boss 16 : la nouvelle chanson d’Abdu Rozik, Pyar, séduit les auditeurs ; les fans pensent qu’il a dû se souvenir de Nimrit Kaur Ahluwalia pendant le tournage

Le concurrent de Bigg Boss 16, Abdu Rozik, est le nouveau chouchou de l’Inde. Sa nouvelle chanson Pyar est maintenant disponible. La mannequin et actrice Karishma Sharma est en vedette dans le numéro avec lui. Le chanteur tadjik a chanté en hindi et en punjabi dans le numéro romantique. La chanson est une sorte d’hommage à son histoire exceptionnelle où il est passé du statut de chanteur de rue au Tadjikistan à celui de cœur régnant en Inde. Le numéro est mélodieux et sa prononciation est très bonne. Les fans ont versé de l’amour dessus sur YouTube. Un fan a écrit qu’il devait se souvenir de Nimrit Kaur Ahluwalia en tournant pour le même.