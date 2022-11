Bigg Boss 16 : la mère de Tina Datta impressionne les internautes avec son attitude de pétard ; les fans veulent voir Hasan Touqeer et elle en version seniors

Bigg Boss 16 a vu Salman Khan interagir avec Hasan Touqeer, Madhumita Datta et Brijmohan Bhanot. Ce sont les parents de Sumbul Touqeer, Tina Datta et Shalin Bhanot. Ce segment a eu lieu après l’appel téléphonique où Hasan Touqeer a qualifié Tina Datta de Kamini. Il avait également dit à Sumbul Touqeer de montrer aux deux leur aukaat à la télévision nationale. Salman Khan l’a réprimandé en disant que la chaîne avait autorisé l’appel en pensant qu’il n’était pas bien. Mais toute la conversation de l’appel téléphonique n’avait aucun rapport avec sa santé. Tout était à propos de Shalin Bhanot et Tina Datta. Hasan Touqeer s’est défendu en disant qu’il était effectivement malade. Quoi qu’il en soit, il a présenté ses excuses aux parents de Shalin Bhanot et Tina Datta.

Les internautes ont déclaré qu’ils aimeraient voir la mère de Tina Datta et le père de Sumbul Touqeer comme des jokers dans la série. Le père de Sumbul, Hasan, parle d’une voix forte, et la mère de Tina Datta, Madhumita, l’a arrêté à maintes reprises. Elle a également été factuellement correcte tout au long du débat. C’est ce que les internautes avaient à dire…

Taka #SumbulTouqeerKhan ? & #TinaDatta ? en dehors de #BB16 et envoyer la mère de Tina et le père de Sumbul à l’intérieur de la maison de Bigg Boss ??? Sondages BB (@ shubhamv027) 26 novembre 2022

Êtes-vous waah #Le chef maaa baaap épisode ladai hai – parantu kyun – pourquoi #SumbulToqueerKhan père qui se bat avec #TinaDatta ? maman et #ShalinBhanot ke les parents se battent – spectacle familial manjhe ka matlab ye hota hai keeee familles ladai karein ??? c’est fou c’est Ginnie (@rjginnie) 26 novembre 2022

#TinaDatta ? ki maman !! Bahaï Saab… Waah… Tina ko Nikalo ..Unko laao Ghar moi… Kya sahi Dame hai… Aur #SumbulTouqeerKhan ? ke papa apni galti se bachne ke liye khud à Paagal naa Saabit karva le ?? Bayzoo Bawra (@BayzooBawra) 26 novembre 2022

Nous pouvons voir que les fans ont énormément apprécié la discussion animée entre les parents. Le père de Sumbul Touqeer s’est excusé. Les parents de Shalin Bhanot et Tina Datta ont déclaré que leurs enfants étaient des adultes et qu’ils n’intervenaient pas au-delà d’un certain point de leur vie.