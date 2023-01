Bigg Boss 16 : La mère de Tina Datta embrasse par erreur Sreejita De en pensant qu’elle est sa fille ; voici ce qui s’est passé ensuite

Grand Patron 16 est actuellement à son apogée. Le spectacle attire l’attention de tout le monde et comment. Les fans sont impatients de savoir qui est le gagnant de l’émission. Mais il y a du temps pour cela. Depuis trois mois, les concurrents de Bigg Boss 16 sont loin de chez eux. Mais cette semaine, ils pourront rencontrer leurs proches. Sadjid Khanla soeur de Farah Khanla mère de Shiv Thakare, le père de Nimrit Kaur Ahluwalia, le frère d’Archana Gautam et bien d’autres sont entrés dans la maison. Tina DattaLa mère de est également entrée dans la maison pour la rencontrer. Mais il semble qu’elle ait accidentellement étreint Sreejita De à la place de Tina.

Voici ce qui se passe ensuite

Comme le rapporte The Khabri, lorsqu’elle est entrée dans la maison, elle a pris Sreejita De pour sa fille Tina. Sreejita était en larmes mais lorsque la mère de Tina Datta s’en est rendu compte, elle a commencé à chercher sa fille. Tina Datta serait dans le jardin. La vidéo de la mère de Tina Datta entrant dans la grande maison n’a pas encore été dévoilée.

Découvrez le tweet de The Khabri ci-dessous :

Rupture #BiggBoss16 #TinaDattasa mère étreint #Sreejita par erreur en entrant dans la maison en pensant que c’est Tina, Sreejita devient émotive. Plus tard, #TinaDattaLa mère de s’en est rendu compte et veille sur Tina. Elle est dans le jardin. Le Khabri (@TheKhabriTweets) 10 janvier 2023

Aujourd’hui, nous verrons la mère de MC Stan entrer dans la maison. Ce sera un moment très émouvant car tous les deux commenceront à pleurer. Le père de Nimrit Kaur Ahluwalia entrera également dans la maison et lui conseillera de commencer à jouer en solo. Il lui demandera de commencer à prendre position tandis que Nimrit justifiera que dans une maison comme Bigg Boss, les amis deviennent une famille. Le frère d’Archana Gautam entrera dans la maison et détendra l’ambiance. Il est amusant et divertissant et il se fera immédiatement des amis avec les colocataires. La sœur de Sajid Khan, Farah Khan, la mère de Shiv et le frère de Priyanka sont déjà à l’intérieur de la maison. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute.