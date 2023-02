Bigg Boss 16: la mère de Shiv Thakare n’a pas pu contrôler ses larmes après que le gagnant de Bigg Boss Marathi ait été torturé dans la tâche par Archana Gautam

Bigg Boss 16 verra son vainqueur dimanche. La compétition la plus difficile est entre Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary. Alors qu’il est le chouchou des masses, l’actrice a un avantage en étant le visage de la chaîne. Les concurrents de Bigg Boss 16 ont eu une tâche de torture il y a quelques jours où Archana Gautam a apporté de la poudre de haldi (curcuma) et l’a jetée sur le visage des concurrents. Shiv Thakare a développé une infection oculaire et elle ne guérit pas aussi rapidement que prévu. Il semble que l’inconfort du candidat ait causé beaucoup de détresse à sa famille. Sa sœur Manisha Thakare l’a révélé à Filmibeat.

Elle a dit au portail que leur mère était stressée de voir ça. Il semble que leur mère n’a pas pu s’arrêter de pleurer lorsqu’elle a vu Archana Gautam faire cela à son fils. Manisha a dit qu’elle devait mettre tout le reste de côté et calmer leur mère. La mère de Shiv Thakare était venue sur Bigg Boss 16 et elle était aimée par tous les téléspectateurs de l’émission. Ses moments avec Abdu Rozik étaient l’un des meilleurs. Manisha a déclaré que leur mère avait parlé à Archana Gautam pour s’entendre avec Shiv Thakare. Elle a dit qu’elle était bouleversée de voir comment Archana Gautam a fait la tâche avec colère.

Les fans se souviendront comment Archana Gautam avait nourri la mère de Shiv Thakare. Elle avait fait un paratha spécialement pour elle dans un récipient séparé parce qu’elle est purement végétarienne. Le côté bienveillant d’Archana Gautam a été apprécié par le public. Mais les choses sont devenues un peu moche dans la tâche de torture étant donné qu’il n’y avait pas de tâche appropriée pendant toute la saison.