Bigg Boss 16 : La mère de Nimrit Kaur Ahluwalia trouve Abdu Rozik adorable ; merci Salman Khan d’avoir ‘magnifiquement géré’ tout l’angle de l’amour [Exclusive]

Les fans de Bigg Boss 16 ont adoré le lien entre Abdu Rozik et Nimrit Kaur Ahluwalia. Mais Sajid Khan était trop inquiet qu’Abdu Rozik se retrouve blessé après son histoire d’amour à sens unique avec l’actrice. L’affaire traîna en longueur et finalement Salman Khan y mit fin. Il a ouvertement interrogé Abdu Rozik sur ses sentiments à la télévision nationale. Le chanteur tadjik a déclaré qu’il avait surmonté ces sentiments et que ce n’était plus que de l’amitié. La mère de Nimrit Kaur Ahluwalia, Inderpreet Kaur, a maintenant parlé à Bollywood Life de toute l’affaire. Elle a dit qu’elle était reconnaissante à Salman Khan d’avoir géré le problème avec grâce.

Elle nous dit : “Honnêtement, c’était une amitié très organique et belle. Dans tout ce chaos, ils avaient un lien formidable. Nimrit est assez mature pour lui faire savoir qu’elle respecte ses sentiments mais a tracé cette ligne. Elle ne voulait pas blesser Elle lui a parlé de la différence d’âge entre eux. Elle avait clarifié au moins six occasions différentes. Inderpreet Kaur a déclaré qu’elle était heureuse que Salman Khan ait clarifié tout ce qui s’était passé. “Je ne souhaite pas nommer de personnes, mais la manière dont cela a été traîné était quelque peu désagréable. J’apprécie Salman Khan pour avoir magnifiquement géré l’affaire”, déclare-t-elle.

La dame dit qu’il n’y a rien de mal si Abdu Rozik est tombé amoureux de Nimrit Kaur Ahluwalia. Elle dit : “C’est un sentiment humain. Il est tellement adorable… tellement adorable. Son cœur est plein d’amour et il a des ondes positives. Il est faux pour quiconque de juger leur relation et de lui donner une mauvaise réputation. Cela aspect m’a dérangé. Vous pouvez aimer quelqu’un et cet amour peut prendre n’importe quelle forme d’amour. La dame a dit que Nimrit Kaur Ahluwalia avait compris que la diversité était un enfant de l’armée. “Elle comprend la diversité et sait respecter chaque adulte. C’était quelqu’un dont ils parlaient en tant qu’adultes”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle était heureuse que certains colocataires aient finalement cessé d’en parler. “Salman Khan n’a pas rendu les choses embarrassantes pour Nimrit ou Abdu. C’était magnifiquement fait. Je veux qu’Abdu revienne dans la série. Nous attendons avec impatience son retour. Toute la nation aime Abdu Rozik. Il est le plus grand anti-stress.” La mère de Nimrit Kaur Ahluwalia dit qu’elle est convaincue que l’amitié est pour la vie. Elle dit qu’elle apprécie les moments de détente en direct.

Elle dit que l’amitié est grande car les deux sont des artistes de deux nations différentes. Selon Inderpreet Kaur, cela prouve que les liens humains s’étendent au-delà des frontières physiques et géographiques. C’est un lien humain. “J’adorerais accueillir Abdu, Shiv, Sumbul et toute la bande chez nous après la fin de la saison. J’ai dit à Nimrit que toutes les différences ne devaient être conservées que pour le jeu”, dit-elle.