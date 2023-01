Bigg Boss 16 : la guerre des fandoms entre Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary passe à un nouveau niveau ; voici ce qui s’est passé

Les fans de Bigg Boss 16 ont vu comment le faux angle d’amour de Shalin Bhanot et Tina Datta a également traîné dans leurs équipes, y compris le manager et les agents de relations publiques. Ce n’est pas surprenant. Bigg Boss 16 s’avère être une affaire passionnée. Alors que les concurrents se battent à l’intérieur, leurs équipes à l’extérieur se donnent à 200% pour faire campagne à l’extérieur. Eh bien, les fans de Shiv Thakare ont découvert que Guunjan Manaktala, l’épouse de Vikas Manaktala, serait l’un des partenaires de la société qui gère le travail et la présence numérique de Priyanka Chahar Choudhary.

Cela ne s’est pas bien passé. Ils pensent que cela ressemble à des intérêts acquis étant donné que même Vikas Manaktala est entré dans la série en tant que joker. Ils gèrent à la fois Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary. Les fans de Shiv Thakare sont furieux alors que Guunjan Manaktala avait allégué que le vainqueur de Marathi Bigg Boss portait les vêtements envoyés pour Vikas Manaktala. Cela a conduit à une guerre des mots entre les équipes de Shiv Thakare et Vikas Manaktala. La nouvelle découverte de Guunjan Manaktala en tant que partenaire a amené les fans de Shiv Thakare à se demander si le dégrader faisait partie de leur “prétendue stratégie”. Jetez un œil aux tweets…

Ce SS n’a été pris que par moi. Ce n’est pas faux, je n’édite pas les ss comme vous tous. Venez avec une nouvelle excuse, chers fans…. pic.twitter.com/f5Iaq5rgum #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 23 janvier 2023

La stratégie de l’agence de relations publiques de Priyanka – LA PIRE JAMAIS ? Ils répandaient de la négativité et de la haine contre d’autres concurrents sur les comptes de médias sociaux de Pari, ce qui était toujours correct. Mais selon Pari Insta, la femme de Vikkas Manaktala est Pari Manager, elle a planifié et délibérément ciblé Shiv Thakare. pic.twitter.com/8BY8DB7kn6 #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 23 janvier 2023

Shalin aur uski PR team toh yuhi badnam the asli game toh yaha Priyanka aur unki PR team khel rahi hain ??? #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 23 janvier 2023

Eh bien, Priyanka Chahar Choudhary mène au niveau du sol. Mais la lutte est pour la deuxième place. Voici comment certains fans ont réagi sur le même…

Thoda tho sharam karlo paise se bikh rahe ho chomu hai pcc ki fans… Le pire hai yaar ..#ShivThakare #ShivKiSena pic.twitter.com/Gl72cv8KGZ MB (@MaheshB57354027) 23 janvier 2023

Merci ankit ? ? pour avoir pris position dans cette affaire !! Et je n’ai aucun problème de votre point de vue pour soutenir qui que ce soit au moins je sais que vous ne serez pas biaisé et négatif comme les autres khabri #SidharthShuklafan ? (@iShivanideshmuk) 23 janvier 2023

Ils sont dans une industrie du divertissement où quelqu’un sera le mari, l’ami ou quelqu’un de quelqu’un, c’est une émission de téléréalité, pas de politique mondiale ya Elections jisa jitna ka liya koi is had tak jaye, log itna vele hai ki koi bhi inutile mudda leka troll karna lag jata hai Pooja shet (@Poo180692) 23 janvier 2023

Alors ceci est @Le chef et @CouleursTV prévu tha hai wah ??#ShivThakare bhai tu viens de secouer ki tumhe harane ke liye channel tak sazish kr rha hai ??? Bhai jit rhe hai wo bhi bade margin se varna channel ye sab nhi krta . (@BbStan_2022) 23 janvier 2023

Awww continue de pleurer et de répandre de la négativité mais le public aime et ne soutiendra que Priyanka ? Heureux (@HappySmile_143) 23 janvier 2023

Eh bien, Priyanka Chahar Choudhary semble certaine de remporter le trophée. Comme pour tous les Khabris, ce sera une victoire déséquilibrée pour elle. En attendant, les fans essaient de tout faire pour trouver une faille dans l’armure de l’adversaire.