Bigg Boss 16 : la faille de Shiv Thakare et Abdu Rozik s’élargit ; les fans pensent que Nimrit Kaur Ahluwalia ruine le lien ShibDu [Read Tweets]

Les fans de Bigg Boss 16 adorent le lien entre Shiv Thakare et Abdu Rozik. Les deux ont été les meilleurs amis jusqu’à présent. En fait, ils sont tout simplement adorables ensemble. Dernièrement, une certaine distance s’est installée dans l’amitié. Les fans le ressentent grâce à Nimrit Kaur Ahluwalia. Le gagnant du Bigg Boss Marathi et l’actrice montrent les signes d’une amitié naissante. Bien que nous voyions souvent Abdu Rozik avec eux, il semble évident qu’il se sent exclu. Shiv Thakare est très attentionné envers Abdu Rozik mais il y a un problème. Les fans veulent maintenant que Nimrit Kaur Ahluwalia soit hors de la série. Mais elle est due pour un séjour plus long selon les rumeurs.

Il semble que dans les prochains jours, Shiv Thakare dira à MC Stan de ne pas donner de chocolats à Abdu Rozik. Il le dira en plaisantant. Mais Abdu Rozik sera bouleversé et partira. Plus tard, Shiv Thakare essaiera de le consoler mais il semble qu’il soit très contrarié. Sajid Khan lui a dit qu’ils étaient tous les deux les clowns de la maison. Il a dit que les farceurs ne savent que faire rire les gens et qu’il n’y a pas de place pour l’amour dans leur vie.

Abdu perd son calme à Shiv MC Stan distribue des chocolats et quand Abdu le demande, Shiv dit moqueusement “Isko mat de”. Abdu quitte la chambre avec colère, bt Nimrit le ramène. Shiv dit qu’il s’amusait et que c’est un petit problème. Abdu n’est pas d’accord avec Shiv et dit que le problème n’est pas petit #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 7 décembre 2022

Yaar nimmo ko nikalo isske karn dosti khraab ho rhi….abdu chotti baat pe bi réagir kar rha abb ? CHER John Singh (@RealityKing890) 7 décembre 2022

Sont détendus, souhaitons juste que SK lui fasse comprendre le tout et il ira bien bientôt. Il lui manque juste le lien, je ne sais pas avec qui nimrit ou shiv. Rahul (@I_RahulBD) 7 décembre 2022

C’est bcz de nimmo..elle n’arrête pas de dire ça #ShivThakare l’aime plus !! ??Yr vous hathi jhn jati h ..vhn ladai krwatti h…nikalo isko…isko vote de kon rha h bc !! Et #ShivThakare ne connaît pas tout le problème ..#Mcstan shud parle maintenant et parle à shiv d’abdu !! PandyaAbdya (@PandyaAbdya) 7 décembre 2022

Ye nimmo aur sajid ko nikalo bahr.. ye faltu ki bakwas suru ki abdu ke saath. Sb à mst h bs abdu souffre kr rha h. dimag khrab krke rkha h. lelo trp isse bhi ? Ye anxiété ki devi ki wjh se abdu déprimer ho ayega ?? SVP @BeingSalmanKhan #AbduRozik ko samjhaiye. Ye accha nhi h? magiques_vibes (@nidz193) 7 décembre 2022

On peut voir que les fans veulent que l’actrice sorte de la série. Cependant, il semble très probable que MC Stan et Sumbul Touqeer soient invités à quitter l’émission de Salman Khan.