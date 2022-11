Bigg Boss 16 : la danse romantique de Shalin Bhanot et Tina Datta suscite une réaction ÉPIQUE de la part de Sumbul Touqeer ; les internautes disent qu’elle sait que c’est FAUX

Bigg Boss 16: La romance de Shalin Bhanot et Tina Datta se prépare jour après jour dans la maison et cette dernière promo des tourtereaux dans la maison montre faire une danse romantique et a créé beaucoup d’excitation parmi les fans car ils la trouvent extrêmement fausse , et ils ne peuvent pas creuser la réaction de Sumbul Touqeer car ils prétendent que même eux savent que c’est une fausse histoire d’amour. La réaction des détenus de la maison est tout simplement épique et vous ne pouvez pas manquer la promo.

Regardez la vidéo de la danse romantique de Shalin Bhanot et Tina Datta qui leur apporte beaucoup de critiques en ligne car les téléspectateurs la trouvent FAUSSE.

Un utilisateur a commenté: “L’expression de Sumbul n shiv a clairement indiqué ki Kitna fake Hai yr”. Un autre utilisateur a écrit : ” Sabse fake love story inki hi lgti hai…aur bigg Boss aur karan johar saundarya Gautam ko bol rhe ki unka fake lgta ha q qki Tina aur shaleen jyada célèbre hai isiliye aur Gautam saundarya nhi..”.

La romance de Shalin et Tina dans la maison gagne beaucoup d’amour dans la maison alors que les téléspectateurs ne sont pas très heureux et l’appellent une pure fausse histoire d’amour. Shalin et Tina sont devenues les joueuses les plus fortes de la maison et elles savent très bien comment rester dans le match. Que ce soit faux ou réel, mais l’histoire d’amour les a réussi à rester dans l’actualité et c’est ce qu’est Bigg Boss. En dehors de Shalin et Tina, la romance de Gautam Vig et Soundarya Sharma est également la plus mise en valeur dans la maison. Ces candidats ont appris que créer une fausse histoire d’amour dans la maison les fera survivre. Cependant, certaines histoires d’amour sont RÉELLES et l’exemple classique est Karan Kundrra et Tina Datta.