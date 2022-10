Bigg Boss 16 : La danse romantique de Priyanka Choudhary et Ankit Gupta après leur énorme combat avec Soundarya Sharma montre que leur lien est intact

Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, nous avons vu Priyanka Chahar Chaudhary avoir fait une grave dépression après avoir appris de Salman Khan de Soundarya Sharma qu’elle râlait contre elle et que si elle devenait la femme d’Ankit Gupta, sa mère lui étranglerait le cou, Soundarya a essayé de se défendre mais ni Ankit et Priyanka l’a écoutée. Au milieu de tout cela, Ankit était solide comme un roc et soutenait son amie Priyanka. Beaucoup dans la maison sentent que quelque chose se prépare entre Ankit et Priyanka alors qu’ils soutiennent qu’ils sont des meilleurs amis.

Regardez la vidéo de danse romantique de Priyanka Chahar Chaudhary et Ankit Gupta dans la maison Bigg Boss 16

Et maintenant, dans cette dernière promo de Bigg Boss 16, nous voyons Priyanka et Ankit faire une danse romantique après que Sidharth Malhotra et Rakulpreet aient insisté pour qu’ils fassent quelques danses ensemble alors qu’ils faisaient la promotion de leur film dans la série. Ankit et Priyanka volent des cœurs avec leur performance sur la chanson Manike de Thankgod et leur lien ne fait que montrer qu’ils sont intacts quoi qu’il arrive.

Dans une autre vidéo promotionnelle, nous voyons comment Salman Khan demande aux candidats de la maison de voter pour qui le jeu est le plus fort entre Priyanka et Nimrit, tandis que Nimrit obtient le vote le plus élevé à ce jour.

Priyanka et Ankit sont devenus l’un des concurrents les plus forts de l’émission, en particulier Priyanka. C’est une femme forte et opiniâtre et tout le monde aime ça chez elle. Alors qu’il y avait un fort rassemblement contre Soundarya pour avoir fait un commentaire méchant contre elle. Nous nous demandons si l’équation entre Priyanka et Soundarya sera un jour normalisée. Eh bien, c’est une maison Bigg Boss yaha kuch bhi ho sakta hai. Jusqu’à présent, le concurrent le plus aimé est Abdu Rozik et il y a une énorme haine pour Sajid Khan pour des raisons évidentes.