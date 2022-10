Bigg Boss 16 : La confession d’amour de Shalin Bhanot à Tina Datta laisse les fans jaillir [View Tweets]

Dans l’épisode d’aujourd’hui de Bigg Boss 16, Shalin Bhanot a exprimé ses sentiments pour Tina Datta, ce qui a laissé leurs fans ravis du couple. Shalin a trouvé un moment parfait pour avouer son amour à Tina alors qu’ils étaient tous seuls. Shalin a ensuite dit “Je t’aime” à Tina qui n’arrêtait pas de rougir et l’a traité de fou.

Plus tard, lorsque Tina et Shalin étaient assises à la table à manger, le capitaine de la maison Gautam Vig n’a pas pu s’empêcher de taquiner Shalin devant Tina. Gautam a gardé son bras sur l’épaule de Tina et a été vu tirant la jambe de Shalin sur ses sentiments pour elle. Cela le fit rougir et jaloux en même temps.

Les téléspectateurs ont trouvé l’angle d’amour de Shalin et Tina mignon et ont dit qu’ils allaient bien ensemble. Beaucoup de gens ont commencé leur hashtag “ShaNa” en s’enracinant pour le premier couple de la maison Bigg Boss 16. Plus tôt, les fans pensaient que Shalin avait des sentiments pour Sumbul Touqeer mais il est maintenant clair qu’il aime Tina. Cependant, il y en avait aussi beaucoup d’autres qui pensaient que Shalin et Tina simulaient leur romance pour avancer dans le jeu.

Au début de l’épisode, on a entendu Tina dire à Shalin qu’elle avait peur que cette dernière puisse la blesser. Puis Shalin l’a convaincue qu’il avait plus à perdre s’il la blessait un jour tandis que Tina essayait de comprendre son point de vue.

Vrai hai ya Faux pata nahi. Mais la manière #TinaDatta les fards à joues sont tellement adorables. Elle est vraiment jolie même sans maquillage. Si #Shalin est vraiment un bon gars, alors le fait qu’ils soient ensemble sera formidable. Juste que Shalin doit la respecter et la traiter correctement. Il doit aussi bien traiter les autres. Corbeau Frost (@Raven_Frost16) 12 octobre 2022

#ShaNa ka pyaar clairement sbko dikh raha h ?#ShalinBhanot rougissait en parlant à Gautam de #tinadatta Je pense que kuch toh pakk raha h inke hêtre ? #Couleurs #le chef #bigboss16 radhika khurana (@shalin_k_dewane) 12 octobre 2022

Shalin bhanot mignon à hai Héhé Tout en parlant à #tinadatta il a dit que s’il part cette semaine, il la rencontrera dehors . Et puis quoi qu’il ait dit, elle a commencé à le répéter. Enfin il a dit : je t’aime Elle était genre : ?? Oh#ShalinBhanot #BB16 Rashmika Kanawar (@rashmiKanawar) 12 octobre 2022

Si quelqu’un me prouve que #Shalinbhanot et #TinaDatta vraiment comme l’autre alors je paierai cette personne 1000 Rs instantanément! Offre valable jusqu’à la fin de cette saison..#BiggBoss16 #Le chef ArchanaKaSilbatta (@DenisSpeaks) 12 octobre 2022

#TinaDatta va être tellement déçue d’elle-même qu’elle n’a pas besoin de tout cet angle d’amour etc. ?……? (@jagiyaManoban) 12 octobre 2022

je ressens sincèrement #TinaDatta Le jeu de Lapata aurait été bien meilleur si elle ne s’était pas impliquée dans ce faux lubLapata et avait plutôt joué un jeu individuel. Elle est un potentiel perdu maintenant. #BB16#BiggBoss16 Nikita (@NikitaTrivedi77) 12 octobre 2022

