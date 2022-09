Bigg Boss 16 : la bombasse de la télé Jannat Zubair fera partie de l’émission de Salman Khan ; les fabricants approchent-ils aussi Faisal Shaikh ?

Bigg Boss 16 est prêt et les créateurs font un pas en avant avec le contenu de l’émission comme chaque année. Apparemment, le thème est ‘Aqua’ cette fois et les créateurs ont approché beaucoup d’influenceurs cette fois l’un d’eux est Jannat Zubair Rahmani qui est aussi un nom populaire à la télévision. Cette jeune sensation est en ce moment la favorite chaude et on la voit partout. Elle a également fait partie de Khatron Ke Khiladi 12 cette année avec d’autres concurrents populaires et a laissé ses fans impressionnés par ses cascades. Alors que les rapports dans ETimes suggèrent que Jannat Zubair Rahmani est l’un des candidats confirmés dans Bigg Boss 16 et est sacrément excité pour cela. Cependant, son père Zubair Rahmani a refusé TOI au sujet de sa participation et a déclaré qu’elle n’irait pas chez Bigg Boss.

L’émission Bigg Boss est l’une des émissions de téléréalité les plus appréciées et les plus controversées et elle a profité à de nombreux acteurs, les exemples classiques sont Shehnaaz Gill et Tejasswi Prakash. Ces deux dames tuent et comment. Alors que le buzz est que Faisal Shaikh alias M. Faisu qui fait actuellement partie de Jhalak Dikhhla Jaa 10 a également été approché et qu’il pourrait bientôt donner son signe de tête, son équipe a confirmé que l’acteur était approché mais a déclaré que rien n’est concret et ils le feront informer une fois que tout tombe en place. Les créateurs attendent en ce moment que tout se concrétise.

Et si M. Faisu donne un signal vert au spectacle, son voyage depuis Jhalak Dikhhla Jaa 10 sera la partie importante de son introduction. M. Faisu est l’un des noms les plus populaires parmi les influenceurs et il a une base de fans très solide qui lui sera bénéfique. Salman Khan, qui a fait partie intégrante de l’émission, est informé de qui est évalué et plus encore.