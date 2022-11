Bigg Boss 16 : Kushal Tandon critique le père de Sumbul Touqeer pour avoir appelé Tina Datta « Kamini » ; dit: ‘Comment son père ose-t-il être autorisé’

Les fans de Bigg Boss 16 ont des opinions partagées sur la façon dont le père de Sumbul Touqeer, Hasan Touqeer, est autorisé à avoir des conversations avec sa fille de temps en temps. Cela s’est produit après que tout le récit de Sumbul Touqeer obsédé par Shalin Bhanot se soit répandu partout. Pour les téléspectateurs, toute l’histoire de Tina Datta, Shalin Bhanot et Sumbul Touqeer se déroule comme un triangle amoureux. Salman Khan a dit à Sumbul Touqeer de jouer seul et de ne pas trop se soucier de Shalin Bhanot. Bigg Boss 16 ne s’est pas avéré être une bonne expérience pour Sumbul Touqeer jusqu’à présent. Son père Hasan Touqeer est venu une fois dans la série et a fustigé Tina Datta et Shalin Bhanot pour la façon dont sa fille était projetée dans la série. Les fans n’ont pas aimé la façon dont il a claqué Tina Datta à cette occasion. Maintenant, Kushal Tandon l’a appelé sur Twitter en disant que cela était biaisé envers Sumbul Touqeer…

Pourquoi sumbul est la seule candidate dont le père a été autorisé à monter sur scène pour parler de la façon dont elle va .. comment elle est la seule candidate dont le père lui donne un appel et peut parler au téléphone KUSHAL TANDON (@KushalT2803) 21 novembre 2022

Et comment son père a-t-il osé avoir un appel téléphonique maintenant et comment peut-il parler mal des autres candidats vo bhi kiski ki Beti hain son père dit que tina est Kamini reste en dehors de son wow KUSHAL TANDON (@KushalT2803) 21 novembre 2022

Et la meilleure partie, c’est de passer à l’antenne et de montrer au public ? Qu’est-ce qu’ils projettent ? bhai dal principal kuch kallaaa nahi, puri dall heee kaliiii hain, hahhaaa gros huées mahan hain ????? KUSHAL TANDON (@KushalT2803) 21 novembre 2022

Sérieusement ?? https://t.co/VcwBQunmPp KUSHAL TANDON (@KushalT2803) 21 novembre 2022

Eh bien, c’est la première fois qu’un concurrent est guidé par des parents. Il y a des rumeurs selon lesquelles il a demandé aux fabricants d’avoir une telle opportunité si les choses tournent mal, car sa fille est encore assez jeune.

Sukhar karo, sirf kamini bola, kuch aur nahi bola, jab ek 19 saal ki ladki roorahi thi hath jhodke, mera Aisa se sentant nahi tha, tab kuch nahi bolsakte tho mooh aap band rakho, ami incertain apni so sudravo SSK ?? (@ Sameenasher25) 21 novembre 2022

Oser? Avez-vous demandé comment osaient-ils diffuser de faux récits ? Comment osent-ils faire honte à une jeune fille qui a littéralement dit non ? comment osent-ils ignorer le consentement ? Comment osent-ils faire une blague de non signifie non? Aaye hai mr cool bne avec comment osez… ?? #SumbulTouqeerKhan ANJI GARDIEN (@anji4sum) 21 novembre 2022

Eh bien, Kushal Tandon a fait fureur dans sa propre saison. Les fans lui ont demandé de venir sur Bigg Boss 16 en tant qu’invité mais il a refusé.