Bigg Boss 16 : Khushi Jain, le meilleur ami de Gautam Vig, parle de Shalin Bhanot, le traite d’idiot ; dit: ‘Je pense ..’

Gautam Vig’s bon ami est Khushi Jain. Elle a une amitié vieille de dix ans avec le Saath Nibhana Saathiya acteur de cinéma. Elle s’est ouverte sur lui, sa proximité avec Soundarya Sharma et son amitié avec Shalin Bhanot. Elle a révélé qu’elle connaissait Gautam depuis 10 ans. Gautam est comme une famille pour elle à Mumbai. Il a été d’un grand soutien et a toujours été là pour elle. Leur amitié ressemble à celle de Tom et Jerry.

Lors d’une interview avec India Forums, Khushi a également déclaré qu’elle ne pensait pas que Tina Datta avait un coin doux pour Shalin. Elle pense que Shalin est le genre de personne qui joue toujours et qui est dramatique. Elle l’a traité d’idiot et a dit que le public comprenait tout. Elle sent que Shalin est faux et qu’il joue le jeu d’une manière fausse. Khushi estime également qu’elle ne pense pas que des problèmes soient survenus entre Shalin et Gautam à cause de Soundarya.

Elle sent que Gautam a maintenant compris que Shalin est faux et c’est la raison pour laquelle il crée la distance. Khushi a en outre été interrogé sur la proximité de Gautam et Soundarya et sur le fait que Karan Johar les avait également critiqués pour la même chose. Réagissant à cela, elle a dit qu’elle ne pensait pas que leur lien était pour le jeu. Khushi a révélé qu’elle connaissait Gautam. Il met beaucoup de temps à connaître quelqu’un avant de connaître quelqu’un. Elle pense que c’est normal et que Gautam est une personne de la vieille école. S’il aime quelqu’un, il sera naturellement protecteur et possessif. Khushi pense également que Gautam devrait se concentrer sur le jeu. S’il envisage d’aller de l’avant avec Soundarya, il devrait faire le même post en quittant Bigg Boss. Elle n’aime pas Soundarya pour Gautam car elle l’a vu passer derrière son dos et parler de lui.