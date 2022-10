Bigg Boss 16 : Kashmera Shah récidive et se trompe sur le nom d’Ankit Gupta ; voici comment les fans de Priyankit ont réagi [VIEW TWEETS]

Ex-concurrent de Bigg Boss Shah du Cachemire est connue pour partager ses opinions sur la façon dont les concurrents de Grand Patron 16 jouent. L’actrice est souvent trollée lorsqu’elle s’intéresse à Ankit Guptaqui joue très bien dans le le chef loger. Aujourd’hui, elle est allée sur Twitter et a mal orthographié le nom d’Ankit en tant que Vinit. Dans son tweet, elle a écrit qu’il y a quelques candidats dans la maison Bigg Boss qui se concentrent toujours sur la ration. Elle a interrogé Ankit pour le nom mais a écrit son nom comme Vinit.

Twitterati n’a pas tardé à voir l’erreur commise par Kashmera. Certains d’entre eux ont commencé à se demander si le deuxième nom d’Ankit était Vinit. Certains l’ont même corrigée et lui ont dit de consulter un médecin et de porter des lunettes. Un utilisateur de Twitter a même qualifié Kashmera de tante et lui a dit que c’était normal quand quelqu’un vieillissait, sa vue et sa vision diminuaient.

Découvrez les fans de Priyankit qui claquent Kashmera Shah.

Shayed uska dusra naam vinit ha ? Je ne sais pas si cela a du sens ? Madiii (@random__vibe) 27 octobre 2022

Chère maman superstar Son #AnkitGupta Corrigez ceci RIDDHI (@Bkifan3B) 27 octobre 2022

J’ai l’habitude de dire que les adolescentes Twitteratis ont besoin de dua pour leur choix de mots et leur mentalité pourrie, mais vous êtes une “tante” Kashemera, une femme bien développée ! Une élite ! Vous vomissez toujours votre haine sur Twitter jour et nuit ? Paise se tameez ka koi lena dena nahin en effet. Stan jaise salut ho tum. Gardez votre masque ! (@ProMaskOn) 27 octobre 2022

Je suppose que Vinit était ton EX jo tume #AnkitGupta principal dikhta il. OWAIS (Rumi) (@owaiskitweets) 27 octobre 2022

Pendant ce temps, il semble que le dernier épisode de Bigg Boss 16 se soit transformé en une série d’histoires d’amour alors que la dernière promo de la même montre que la maison Bigg Boss a été divisée en deux parties. L’une est une auberge pour garçons et l’autre est une auberge pour filles. Bigg Boss a confié aux participants la tâche de former des couples et les garçons sont tombés amoureux des femmes magnifiques. Le gardien de l’auberge pour garçons est Sajid Khan tandis que le directeur de l’auberge pour filles est Archana Guatam.