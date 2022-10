Bigg Boss 16 : Kashmera Shah défend son tweet d’éloges pour Sajid Khan ; soutient Shehnaaz Gill, “Donnez une chance aux gens” [View Tweet]

Grand Patron 16 commencé il y a quelques jours. 16 concurrents sont entrés dans la maison samedi soir et il s’est déjà passé beaucoup de choses à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison de Bigg Boss. Lors de la grande première de Bigg Boss 16, nous avons vu Sadjid Khan entrer dans la maison en tant que concurrent. Il a reçu un message spécial et le soutien de la renommée de Bigg Boss 13 Shehnaaz Gill. Même Shah du Cachemire avait félicité Sajid Khan pour son honnêteté sur scène avec Salman Khan. Après cela, il y a eu une énorme tendance négative contre Kashmera sur Twitter. Et maintenant, la candidate de Bigg Boss 1 a défendu sa déclaration.

Entertainment News : Kashmera Shah défend son tweet

Kashmera Shah n’a pas été du genre à mâcher ses mots et a toujours dit ce qu’elle voulait. Cependant, son tweet sur l’entrée de Sajid Khan sur Bigg Boss 16 n’a pas été bien accueilli. De nombreux fans de Tejasswi Prakash et de Karan Kundrra, alias TejRan, s’en sont pris à elle et avaient lancé “KASHMERA SHAKAL DEKH APNI” sur Twitter, se souvenant de l’incident entre Tejasswi et Karan dans Bigg Boss 15, hébergé par Salman Khan. Karan à l’époque. Et quand elle a félicité Sajid Khan pour son honnêteté et a également félicité Farah Khan pour ses conseils, elle a rencontré de nombreuses critiques en ligne. Et maintenant, elle a défendu son tweet.

Un internaute avait posé des questions sur les tendances opposées pour Shehnaaz Gill et Kashmera Shah. Alors que Shehnaaz était saluée par ses fans, qui étaient venus à sa défense pour sa vidéo, Kashmera n’a reçu que des critiques. Kashmera Shah a répondu au tweet en disant qu’elle était battue par les relations publiques payées. Elle a ajouté que si elle les payait, ils lanceraient une tendance positive pour elle aussi. Elle a également exprimé son soutien à Shehnaaz Gill pour avoir exprimé son opinion. Kashmera a ajouté le hashtag “donnez une chance aux gens”. Découvrez le tweet ici:

Parce que ceux qui me battent sont des PR payés. Si je les paie demain, ils feront une tendance positive pour moi. Mais merci pour votre tweet sensé. Je suis fier de #ShehnaazGilIl pour avoir dit ce qu’elle pensait comme je l’ai fait. #givepeopleachance https://t.co/EV5n9F3nsZ Kashmera Shah (@kashmerashah) 2 octobre 2022

Parlant du message vidéo de Shehnaaz Gill pour Sajid Khan, elle lui a demandé de continuer à divertir tout le monde comme il l’a fait avec ses films et émissions. Pendant ce temps, à l’intérieur de la maison, Sajid Khan se dispute avec Shalin Bhanot.