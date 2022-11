Bigg Boss 16 : Kashmera Shah a pitié du père de Sumbul Touqeer ; Gauahar Khan lui reproche d’avoir ruiné la perception de l’actrice [Read Tweets]

Bigg Boss 16 a vu un épisode plutôt mouvementé la nuit dernière lorsque la conversation du père de Sumbul Touqeer a été montrée aux colocataires. Cela a conduit Shalin Bhanot et Tina Datta à perdre leur sang-froid. Tous deux étaient furieux et ont frappé Sumbul Touqeer. Shalin Bhanot a même donné un coup de pied à la table de colère tandis que Tina Datta frappait le lit et le canapé de leur chambre. Tous deux ont dit à Shiv Thakare de changer la chambre de Sumbul Touqeer qui était avec eux. Sumbul Touqeer a fait de son mieux pour défendre son père. Tina Datta a déclaré qu’elle n’avait aucun respect pour un homme qui ne savait pas respecter une autre fille.

Shalin Bhanot a également commencé à crier en disant qu’il avait un enfant dehors et qu’il allait à l’école. Il se demandait comment un tel récit l’affecterait. De nombreux fans pensent que ce récit a été créé étant donné que Sumbul Touqeer a eu du mal à donner du contenu à travers ses interactions et son implication dans les tâches. Depuis que cela a fonctionné, les gens l’ont encaissé. Kashmera Shah a déclaré qu’elle se sentait désolée pour Shalin Bhanot et Tina Datta, mais comprenait à quel point Hasan Touqeer serait inquiet avec l’angle d’amour obsessionnel de Sumbul. Gauahar Khan a déclaré qu’il avait à lui seul ruiné le jeu de sa fille dans la maison.

Je sympathise ici avec #TinaDutta et #ShalinBhanot qu’il est complètement injuste qu’ils soient abusés de la sorte. Et deuxièmement, je ne peux pas #SumbulTouqueerKhan s papa voit la télédiffusion et juge ce que fait Sumbul Dieu lui donne de la force car je sais que cela doit être difficile pour lui pic.twitter.com/xHgliqxYXm Kashmera Shah (@kashmerashah) 24 novembre 2022

Malheureusement, le père de Sumbuls a lui-même mis une cible sur Sumbuls ! Il a détruit sa perception par lui-même. Je me sens mal pour elle . Elle est trop soumise aux jugements des gens ! Tout le monde s’en prend à elle ! Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 24 novembre 2022

Un parent est plus puissant que n’importe qui dans le monde. Le parent a tenu les créateurs sous la menace d’une arme, a fait attendre les créateurs jusqu’à ce qu’il ait fini de dire ce qu’il avait à dire et les a également fait diffuser à la télévision. La réalité est que les créateurs avaient besoin de créer un récit, alors ils l’ont fait !! Honte à toi!! salil arunkumar sand (@isalilsand) 24 novembre 2022

De nombreux fans pensent que les fabricants de Bigg Boss auraient pu couper la conversation s’il ne s’agissait pas de problèmes de santé. Ils estiment également qu’il n’était pas nécessaire de répéter la télédiffusion. D’autres pensent que Sumbul Touqeer est le mieux payé, ils ont donc besoin d’obtenir du contenu ou de l’escroc.