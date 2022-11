Bigg Boss 16 : Kashmera Shah a l’impression que Shalin Bhanot profite de toute l’attention féminine ; dit que sa relation avec Tina Datta est “épuisante” à regarder

Bigg Boss 16 a réussi à attirer l’attention de tous. Le spectacle est devenu parmi les cinq meilleurs spectacles actuellement. De très grands noms de l’industrie de la télévision et du cinéma sont entrés dans la maison controversée. De l’angle de l’amour aux combats, tout y est. Actuellement, Shalin Bhanot et Tina Datta semblent avoir une connexion. Leur saga amour-haine a été un sujet de discussion brûlant sur les réseaux sociaux. Dans l’épisode d’hier, Shalin et Tina ont parlé de la façon dont Sumbul Touqeer et Soundarya Sharma sont partout sur lui. Maintenant, Kashmera Shah a commenté la même chose.

Entertainment News: Kashmera Shah a CECI à dire sur Tina Datta et Shalin Bhanot

L’ancienne candidate de Bigg Boss s’est tournée vers son compte Twitter et a déclaré qu’il avait l’impression que Shalin Bhanot profitait de toute l’attention féminine qu’il recevait. Elle a dit qu’il devait être confronté à la réalité car les femmes le fuyaient plutôt. Dans un autre tweet, elle a écrit que Shalin Bhanot et Tina Datta imposent de regarder en couple. Elle les a traités de faux et veut que les gens arrêtent de perdre du temps avec eux.

Découvrez les tweets de Kashmera Shah ci-dessous :

Pourquoi est-ce que je ressens ça #ShalinBhanot se sent bien dans cette situation où il “pense” qu’il a des femmes qui tombent amoureuses de lui. Quelqu’un peut-il s’il vous plaît aller à l’intérieur et lui donner un aperçu de la réalité que si quelque chose les femmes le fuient? Nous connaissons une femme en particulier à coup sûr @CouleursTV #bigboss16 pic.twitter.com/CbpUWk3IBd Kashmera Shah (@kashmerashah) 23 novembre 2022

Je ne sais pas si les gens aiment ce couple ou non, mais je trouve ça très éprouvant de les regarder. Si nous savons qu’ils font semblant, alors pourquoi perdons-nous notre temps avec eux. D’autres couples étaient réels et c’était amusant de voir leurs vraies histoires. @CouleursTV #biggbuzz16 @justvoot pic.twitter.com/L6RWZyCKN5 Kashmera Shah (@kashmerashah) 23 novembre 2022

Êtes-vous d’accord avec les pensées de Kashmera Shah ? Dans l’épisode d’hier, Tina Datta était également d’avis qu’il la jouait et a peur que Sumbul Touqeer soit éliminé car elle a été nominée.