Bigg Boss 16 : Karishma Sawant a-t-elle QUITté Yeh Rishta Kya Kehlata Hai pour l’émission de Salman Khan ? Voici la VÉRITÉ [Exclusive]

Grand Patron 16 va frapper le tube bientôt. Il y a beaucoup de noms de célébrités comme Karan Patel, Divyanka Tripathi, Munawar Faruqui, Shivin Narang et plus qui ont été approchés pour participer à Salman Khanl’émission télévisée. Eh bien, il y a plus de noms qui font surface à chaque minute qui passe. Et comme Bigg Boss 16 pouces se rapproche de la date de la première, c’est-à-dire le 1er octobre, plus de noms se sont présentés en tant que participants à la controverse émission de télé-réalité. Et l’un d’eux est Karishma Sawant alias Aarohi de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Cependant, BollywoodLife est ici avec la dernière mise à jour sur le même sujet.

Karishma Sawant a-t-elle quitté YRKKH pour Bigg Boss 16 ?

Oui, fans de Bigg Boss 16, vous avez bien lu. Il y avait eu un buzz à propos de l’actrice de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai approchée pour rejoindre d’autres grands noms tels que Karan Patel, Divyanka Tripathi et d’autres célébrités supposées en tant que candidats. Karishma a récemment réintégré Yeh Rishta Kya Kehlata Hai après le saut. Elle joue Aarohi qui est un personnage central dans Harshad Chopda et Pranali Rathod starter. Dès que le rapport sur l’approche de Karishma a fait surface, les fans ont commencé à se demander si elle avait quitté la série ou si son personnage dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai touchait à sa fin ou était remplacé. Eh bien, BollywoodLife est là pour mettre fin à toutes les spéculations. Nous avons tendu la main et le porte-parole de Karishma Sawant nous a dit en exclusivité que l’actrice ne faisait PAS l’émission de Salman Khan. Voilà.

Selon la rumeur, Harshad Chopda participerait à Bigg Boss 16

Selon les rumeurs, non seulement Karishma Sawant, mais aussi l’acteur principal Harshad Chopda alias Abhimanyu participeraient à l’émission de télé-réalité controversée animée par Salman Khan, Bigg Boss 16. Il y avait un buzz sur les réseaux sociaux qui disait que Harshad avait quitté l’émission. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Yeh Rishta Kya Kehlata Hai serait également hors des ondes. Ce n’est pas ça, il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles Harshad Chopda se serait vu offrir Rs 4,5 crore pour Bigg Boss 16.

Ainsi, Karishma Sawant et Harshad Chopda poursuivent leur voyage avec Yeh Rishta Kya Kahlata Hai.