Bigg Boss 16 : Karan Johar vient-il de prendre un jibe Kartik Aaryan pour Dostana 2 ? Presque renverse les haricots sur le mariage de Sidharth Malhotra-Kiara Advani et plus

Grand Patron 16est le dernier Week-end Ka Vaar est animé par nul autre que le cinéaste Karan Johar. Salman Khan a été absent en raison de son travail et, par conséquent, d’autres célébrités ont été appelées pour organiser le week-end Ka Vaar à sa place. Le dernier Weekend Ka Vaar était animé par Farah Khan et celui-ci est hébergé par Karan Johar. Et pendant l’épisode Weekend Ka Vaar, Rapper Badshah a rejoint Karan Johar et est même allé à l’intérieur de la maison pour rencontrer les concurrents et jouer à un jeu amusant avec eux. Maintenant, lors de son match sous les projecteurs avec Badshah Karan, Johar a semblé s’être moqué de Kartik Aaryan. Il a aussi presque parlé de Sidharth Malhotra–Kiara Advanile mariage.

Karan Johar a-t-il pris un empannage Kartik Aaryan pour Dostana 2 ?

Entertainment News s’est déchaîné lorsque les rapports de retombées de Karan Johar et Kartik Aaryan ont fait surface il y a quelques mois. Karan et Kartik étaient censés travailler à Dostana 2 avec Janhvi Kapoor en tête. Cependant, ils ont eu des retombées et depuis Dostana 2 est en veilleuse. Karan et Kartik ont ​​également gardé le silence sur la question. Cependant, maintenant, il semble que Karan Johar ait pris un empannage. Dans le récent épisode Weekend Ka Vaar de Bigg Boss 16, Badshah a posé quelques questions à Karan. L’un d’eux était ce qu’il ferait s’il se réveillait comme les personnes suivantes.

Badshah a demandé à Karan ce qu’il ferait s’il se réveillait en tant que Bigg Boss, ce à quoi il a répondu qu’il enfermerait toutes les célébrités de la maison et a ensuite nommé des stars telles que “Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Varun Dhawan, Sidharth Malhotra, Tiger Shroff, jo bhi sab plus jeune… Kartik Aaryan, jo bhi saare stars plus jeunes hai, sab ko andar daalungi et pehle main kahunga “vous devez réduire votre rémunération”. frais. Il y avait des rapports affirmant que le comportement non professionnel de Kartik avait conduit à ses retombées avec Karan. Il y avait aussi des rumeurs sur la rupture de Kartik et Janhvi, selon quelques rapports.

Découvrez le look Weekend Ka Vaar de Bigg Boss 16 de Karan Johar ici:

La position de Kartik Aaryan sur les retombées avec Karan

Récemment, lorsque la star de Shehzada Kartik Aaryan a été présentée sur Aapki Adalat hébergé par Rajat Sharma, il a été interrogé sur son combat avec Karan. Kartik a déclaré que sa mère lui avait appris que chaque fois qu’il y avait une altercation entre deux personnes, la plus jeune ne devrait jamais en parler. Lorsqu’il a été interrogé sur l’angle des frais plus élevés, Kartik a déclaré qu’il n’avait jamais quitté un film à cause de l’argent.

Karan Johar renverse presque plus de haricots

Karan Johar a été invité à renverser du thé. Il est connu pour être un bavard de Bollywood et a été interrogé sur des commérages juteux. Badshah l’a poussé à dire qui se marierait ensuite à Bollywood. Karan a réfléchi puis a demandé quand l’épisode était diffusé, quand il a appris qu’il était diffusé vendredi, il s’est arrêté. Eh bien, il semble que Karan ait presque confirmé le mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani parce que juste après, Badshah l’a taquiné en disant : “Aap kitni kiari kiari baatein karte hai”. Karan a toujours refusé de dire quoi que ce soit. Karan a également révélé que deux des enfants du monde du “népotisme” sortaient ensemble. Eh bien, récemment, Suhana Khan a été liée à Agastya Nanda. Ils seront tous les deux vus dans The Archies. Mais alors, vous ne savez jamais de quel enfant star ou “nepo”-kid, Karan parle. Quelles sont vos suppositions ?