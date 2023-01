Bigg Boss 16 : Karan Johar va reprendre les fonctions d’accueil alors que le contrat de Salman Khan touche à sa fin ? Voici ce que nous savons

Grand Patron 16 est l’une des émissions de télévision les plus populaires du pays. Salman Khan anime l’émission de télé-réalité controversée et il en est l’hôte depuis 8 saisons maintenant. Cependant, il semble que le Tigre 3 l’acteur n’animera plus Bigg Boss 16. Salman Khan a géré des situations difficiles et s’est occupé des concurrents et leur a donné des leçons sur Sam Dam Dand Bhed pendant le Week-end Ka Vaar. Et si les informations de The Khabri doivent passer, Karan Johar prendra la relève de Salman Khan pour les prochaines semaines.

Karan Johar accueillera Bigg Boss 16 ; Salman Khan absent ?

Le week-end Ka Vaar de Bigg Boss 16 est amusant parce que Salman Khan les héberge. Bien qu’il puisse être critiqué et qualifié de partial, etc., on ne peut nier que la superstar l’a très bien géré. Selon The Khabri, Karan Johar accueillera désormais le Weekend Ka Vaar pour Bigg Boss 16. Au cours de la troisième semaine de Bigg Boss 16, Karan Johar avait remplacé Salman lorsque ce dernier était en panne avec Dengue. Et il semble qu’il fera probablement son retour en tant qu’hôte après Salman. Karan Johar a également été l’hôte de Bigg Boss OTT. Selon le buzz en ligne, le contrat de Salman a pris fin.

Salman Khan n’est plus l’hôte de Bigg Boss 16 ?

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle à ce sujet, selon The Khabri, il y a en effet une certaine consolation pour les fans. Salman Khan reviendra en tant qu’hôte lors de la finale. Eh bien, les fans conviendraient que la finale ne sera pas une finale à moins que Salman Khan n’annonce le gagnant. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation sur le même. Découvrez les tweets de The Khabri ici :

Pendant ce temps, dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, nous avons vu Sreejita De être expulsée de la maison. Et maintenant, dans le prochain épisode, Abdu Rozik quittera également la maison. Son départ laissera tout le monde très ému, en particulier Shiv Thakare. Abdu Rozik est devenu le favori de tout le monde dans la maison et le pays. Il semble que Sajid Khan ne soit pas encore sorti de la maison.