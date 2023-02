Bigg Boss 16 : Kamya Punjabi étend son support au mandali ; se sent fier de Shiv Thakare, MC Stan, Nimrit Kaur et Sumbul Touqeer

La saison 16 de Bigg Boss touche à sa fin dans quelques semaines. Salman KhanL’émission de téléréalité de a déjà réussi à soulever beaucoup de sourcils et la récente tâche de torture est devenue le sujet de conversation de la ville. Dans la tâche, les groupes mandali et non-mandali étaient l’un contre l’autre et se battaient pour récupérer le montant du prix perdu. L’équipe A comprenait Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia et MC Stan qui ciblaient Priyanka Choudhary, Shalin Bhanot et Archana Gautam. Sumbul Touqeer Khan, qui ne faisait pas partie de la tâche, a été vue debout pour ses amis dans le jeu et les encourageant. Le geste de Sumbul envers ses amis a réussi à gagner des millions de cœurs.

Au milieu de cela, l’ancienne candidate de Bigg Boss, Kamya Punjabi, qui est une grande fan de BB, s’est tournée vers ses réseaux sociaux et a félicité le mandali pour leur lien. Elle a tweeté en disant : ‘Bottom line : Mandali brille plus que jamais #BiggBoss16

Fier de ces gens, 3 qui faisaient la tâche et le 4ème qui continuait à se battre pour eux #ShivThakare #McStan #NimritKaurAhluwalia #SumbulTouqeerKhan’.

Kamya a même fait l’éloge de l’ensemble du mandali et a parlé de leur performance exceptionnelle dans la tâche. Au cours de la tâche, l’équipe B, y compris Archana, Priyanka et Shalin, a dépassé ses limites en lançant du piment et de la poudre haldi sur les membres de l’équipe A et les a blessés.

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, Karan Johar remplacera Salman Khan et enseignera à Archana son comportement. Il lui reprochera de s’être vengé personnellement de Shiv, Nimrit et MC Stan pendant la tâche. Archana qui essaie de se défendre devant Karan est critiquée pour sa grossièreté.

Cette semaine, Shiv, Sumbul et MC Stan ont été nominés pour l’élimination. Une vidéo promotionnelle a été publiée dans laquelle Karan a annoncé que Shiv avait obtenu le moins de votes et avait été éliminé. Shiv peut être vu sortir de la maison et les internautes sont choqués par la décision. Que va-t-il se passer ensuite?