Bigg Boss 16 : Kamya Punjabi claque la performance d’Archana Gautam dans une tâche de torture ; Pensez-vous qu’elle a franchi la ligne? Votez maintenant

Le dernier épisode de Grand Patron 16 vu la deuxième partie de la tâche de torture se dérouler dans laquelle Nimrit Kaur Ahluwalia, Shiv Thakare et MC Stan ont été torturés par Priyanka Chahar Choudhary, Archana Gautam et Shalin Bhanot. La veille, c’était l’inverse et il était temps de se venger ce soir. Nous avons vu Archana Gautam tirer à plein régime et se glorifier pendant la tâche de torture. Archana a reçu beaucoup de critiques et d’éloges pour avoir si bien exécuté la tâche. Kamya Pendjabi est l’un de ceux qui ont estimé qu’Archana avait franchi la ligne.

Archana Gautam attire l’attention avec une tâche de torture dans Bigg Boss 16

Entertainment News regorge de mises à jour sur Bigg Boss 16 alors que la finale se rapproche. Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, nous avons vu Nimrit Kaur Ahluwalia et Sumbul Touqeer Khan avec Shiv Thakare déjouer les préparatifs d’Archana Gautam. Ainsi, nous avons vu Archana utiliser de la poudre de curcuma et Surf exceller sur le gang Mandali. Priyanka Chahar Choudhary et Shalin Bhanot ont été vues en train d’utiliser de l’huile, de l’eau, du shampoing et d’autres choses. Archana n’a laissé aucune opportunité et semble avoir eu recours à la brutalité. La tâche a été annulée au préalable avec le prix en argent restant le même car aucune des équipes n’a échoué dans la tâche.

Kamya Punjabi a salué Sumbul Touqeer Khan et le gang Mandali pour avoir accepté la tâche. Elle a claqué Archana et a dit qu’elle avait besoin de savoir où tracer la ligne et a ajouté que Bigg Boss devait intervenir. Découvrez ses tweets ici :

J’ai adoré la façon dont Sumbul a continué à se battre pour ses amis #BB16 @CouleursTV Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) 2 février 2023

Archana a besoin de savoir où tracer une ligne, eh bien #Le chef aussi dû intervenir n’est ce que je voulais dire quand j’ai utilisé le mot inhumain #BB16 @CouleursTV Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) 2 février 2023

Conclusion : Mandali brille plus que jamais #BiggBoss16 @CouleursTV Fier de ces gens, 3 qui faisaient la tâche et le 4ème qui continuait à se battre pour eux #ShivThakare #McStan #NimritKaurAhluwalia #SumbulTouqeerKhan Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) 2 février 2023

Archana Gautam a-t-il franchi la ligne dans la tâche de torture de Bigg Boss 16 ?

Eh bien, il ne fait aucun doute que cette fois, Bigg Boss est vraiment très différent. Bigg Boss a interféré et joué son propre jeu dans la série. La tâche de torture était la toute première tâche de torture de la saison. Et même il a été annulé. Dans l’histoire de Bigg Boss, les pires cas de torture ont eu lieu. Vous avez tous vu beaucoup de tâches de torture se dérouler. Et avant, malgré la brutalité, les tâches n’étaient ni arrêtées ni annulées. Alors, pensez-vous qu’Archana dépasse les bornes dans la tâche de torture ? Votez ici :

Archana Gautam a gagné des cœurs. Cependant, sa langue et son attitude semblent avoir irrité beaucoup de gens. Elle est passée de la préférée de tout le monde à celle de vampire. Beaucoup de gens ont critiqué Archana pour sa conduite pendant la tâche.