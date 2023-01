Bigg Boss 16 : Kamya Panjabi claque Tina Datta pour l’assassinat du personnage de Soundarya Sharma ; dit: ‘Vous parlez du respect de soi d’une femme’

Les fans de Bigg Boss 16 ont vu une dispute sale entre Tina Datta et Shalin Bhanot hier soir. L’actrice l’a appelé un F ** king b *** ard au moins six à sept fois à l’intérieur de la maison. Ce qui l’a rendu plus méchant, c’est que son ex-femme Dalljiet Kaur a été entraînée dans le désordre. Ce n’était pas tout. Les téléspectateurs ont été consternés par la façon dont l’assassinat du personnage de Soundarya Sharma s’est produit de la manière la plus désinvolte. La dentiste et actrice a été victime de slut-shaming et de diffamation. Les fans se souviendront comment Shalin Bhanot a apparemment fait un commentaire sur ses vêtements d’intérieur Calvin Klein. Le beau gosse discutait également avec Tina Datta et Nimrit Kaur Ahluwalia de la façon dont Gautam Vig lui avait dit des choses désobligeantes sur Soundarya Sharma.

ne pas #TinaDatta essayant de clarifier qu’elle ne faisait pas partie de la conversation honteuse de la salope et #PriyankaChaharChoudhary menti à #SoundaryaSharma disant qu’elle n’était pas une partie de la conversation, elle vient de sortir des toilettes lmao les femmes les plus dégoûtantes de tous les temps pic.twitter.com/YPkHmEMvGQ mai (@smileykkyuu) 18 janvier 2023

Il semble que Gautam Vig ait mentionné quelque chose à propos des visites de Soundarya Sharma à Dubaï et ce n’était pas de bon goût. Maintenant, les fans ont déterré une vidéo où Shalin Bhanot, Sreejita De, Priyanka Chahar Choudhary et Tina Datta étaient assises dans un groupe et discutaient de Soundarya Sharma. De discuter de ses vêtements courts à qualifier Archana Gautam et elle de lesbiennes, Soundarya a fait face au pire. Kamya Panjabi a exprimé son dégoût envers Tina Datta et a tweeté : “Tina a dit : “Je n’étais qu’une partie de cette conversation, mais je n’ai rien dit de mal à propos de toi saundarya” sérieusement ? maison pour ne pas avoir pris position pour toi ? »

Tina disant “Je n’étais qu’une partie de cette conversation mais je n’ai rien dit de mal à propos de toi saundarya” sérieusement ? Et tu parles du respect de soi et de la dignité d’une femme et tu reproches aux autres femmes de la maison de ne pas prendre position pour toi ? #BiggBoss16 @CouleursTV Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) 19 janvier 2023

Les fans de Soundarya Sharma ont partagé la vidéo où les quatre parlent d’elle. Nous nous demandons si les fabricants aborderont ce problème lors de Weekend Ka Vaar. Soundarya Sharma a de grandes chances d’être éliminée cette semaine.