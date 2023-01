Bigg Boss 16 : Kamya Panjabi bat pour un visage « non-canal » gagnant la saison ; révèle ses deux favoris [View Tweet]

Bigg Boss 16 verra sa finale dans les deux prochaines semaines. Il semble que la grande finale se déroulera avec six à sept concurrents. Les gens spéculent que Shalin Bhanot sera hors de la série car son angle avec Tina Datta est maintenant terminé. Il n’a pas grand-chose à apporter. Selon The Khabri et d’autres poignées, Priyanka Chahar Choudhary mène au niveau du sol et ressemble au vainqueur absolu. Mais les fans d’autres concurrents comme Shiv Thakare, MC Stan et Archana Gautam pensent que c’est injuste. Ils estiment que la chaîne a pour tradition de faire gagner l’émission uniquement à ses artistes.

Un fan a partagé un clip et a déclaré que la chaîne montrait rarement Priyanka Chahar Choudhary sous un mauvais jour. La fan a déclaré que ce sont les autres qui sont dépeints de manière injuste car ses clips ne sont pas montrés dans l’épisode. Ils ont dit que si la chaîne faisait quelqu’un d’autre, elle apparaîtrait comme juste et impartiale. Kamya Panjabi était d’accord avec cela et a pris les noms d’autres candidats qu’elle aimait. Regarde…

@iamkamyapunjabi maman tu devrais regarder ça, l’opinion publique compte ou pas ?? Bots Paid, PR lagage hype karo, @CouleursTV les fabricants modifient également sa partie négative et nous montrent à quel point elle est seule Nous les gens payons pour regarder @CouleursTV , ils ont maintenant perdu leur crédibilité, tout le monde le sait. https://t.co/FdfccUh4ar LeNomEstRam (@ rammt07) 29 janvier 2023

Oh oui moi aussi j’aime bien Shiv n Stan tous les deux ! Serait très heureux si l’un d’eux gagne! https://t.co/gSEdsbhCLv Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) 29 janvier 2023

Priyanka Chahar Choudhary est entrée dans la série avec une solide base de fans d’Udaariyaan. Le seul autre concurrent qui est à la hauteur en termes de fans est Sumbul Touqeer Khan qui n’a pas pu donner le meilleur d’elle-même dans l’émission. Bigg Boss 16 a été une saison très réussie pour les créateurs. Tout le monde a déjà des projets en main.