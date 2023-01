Bigg Boss 16 Jour 95 : Archana Gautam et MC Stan se livrent un énorme combat ; ancien dit, ‘Ye kab tak janta ki khairat pe save hota rahega’ [Watch Video]

Bigg Boss 16 Jour 95 : Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, nous pouvons assister à un énorme combat entre Archana Gautam et MC Stan. Tous deux se disputent et Archana dit à MC “Ye kab tak janta ki khairat me save hota rahega”. Puis, en réponse, MC Stan a perdu son calme et lui a crié dessus pour la même chose et a utilisé un langage grossier pour sa mère. Archana ne l’a pas pris et a dit “Teri maa nahi hai kya jo dusro ki maman ke baare me ye sab bol raha hai”. Si vous pouvez regarder l’épisode complet sur VOOT. Regardez des vidéos de divertissement.