Bigg Boss 16 Jour 89 : Priyanka Chahar Choudhary, Archana Gautam ont un combat massif ; ancien dit: ‘Je vous avertis de rester loin de moi’ [Watch Video]

Bigg Boss 16 Jour 89 : La saison 16 de Bigg Boss devient de plus en plus moche de jour en jour. Les colocataires de BB se battent tous les jours. Dans la dernière promo de Bigg Boss, on peut voir qu’Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary échangent des gros mots et se disent beaucoup de vilaines choses. Priyanka a averti Archana de rester loin d’elle et de ne rien cuisiner pour elle. Ils se sont disputés pour la nourriture et Priyanka pense qu’Archana n’a délibérément pas cuisiné assez de nourriture pour les colocataires. Pour en savoir plus sur l’épisode, regardez la vidéo et pour regarder l’épisode complet, visitez VOOT. Regardez des vidéos de divertissement.