Bigg Boss 16, jour 47, mise à jour : Shalin Bhanot décide de prendre une sortie volontaire et de payer une pénalité ; Priyanka Chahar Choudhary appelle Shiv Thakare “Gunda”

Grand Patron 16 mettre à jour: Shalin Bhanot et MC StanLe combat majeur de a traîné dans la nuit. Ils ont eu un combat dans lequel ils ont lancé des injures des deux côtés. Shalin Bhanot était alors catégorique sur le fait que MC Stan et Shiv Thakare avaient l’intention de faire du mal et maintenant il veut qu’ils partent. MC Stan, Shalin Bhanot et Tina Datta ont été appelés à l’intérieur de la salle de confession et elle a dû décider de la même chose. Elle a dit que les deux étaient en faute. Shalin Bhanot décide alors de prendre une sortie volontaire.

Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot prend une grande décision

Dans une conversation avec Bigg Boss, Shalin Bhanot a déclaré qu’il avait peur pour lui-même et qu’il ne voulait pas du tout être dans la série. Bigg Boss lui rappelle alors la pénalité qu’il doit payer s’il prend la sortie volontaire. Il accepte la clause et dit qu’il est prêt à s’en occuper. Bigg Boss déclare ensuite que Salman Khan s’en occupera lorsqu’il apparaîtra sur Shukravaar Ka Vaar. Shalin Bhanot sort alors de la salle de confession et en discute avec tous. Bigg Boss l’annonce alors à tous qu’il a décidé de partir. Certains sont choqués et Tina Datta aussi.

Shalin Bhanot tombe alors en panne dans la salle de bain. Il est contrarié par le fait que Tina Datta dit qu’elle a joué son jeu. Il est contrarié qu’elle n’ait pas pris son parti à l’intérieur de la salle de confession. Il a failli craquer et était en larmes.

Découvrez la vidéo de Shalin Bhanot ci-dessous :

Pendant ce temps, avant qu’il ne prenne sa décision, tous les concurrents de la maison criaient sur ce qui s’était passé entre MC Stan et SHalin Bhanot. Priyanka Chahar Choudhary et Shiv Thakare ont également eu une bagarre au cours de laquelle elle l’a traité de gunda.