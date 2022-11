Bigg Boss 16, jour 46, mise à jour : les candidats qualifiés d'”hypocrites” ; La violente bagarre de Shalin Bhanot, MC Stan et Shiv Thakare fait exploser la maison

Bigg Boss 16 jours 46 était lourd. Il a vu beaucoup de drames. Les combats ont été les principaux moments forts. Sajid Khan est le capitaine de la maison et aujourd’hui était tout au sujet de son capitanat. Bigg Boss a donc demandé aux concurrents s’ils souhaitaient changer de capitaine ou non. On a demandé aux candidats s’ils étaient satisfaits de la capitainerie de Sajid Khan et à l’exception d’Archana Gautam, tout le monde a déclaré qu’ils étaient satisfaits. Ensuite, Bigg Boss a demandé aux candidats s’ils aimeraient devenir le capitaine de la maison et tout le monde a levé la main. Pour la même raison, les candidats étaient appelés « hypocrites ». Plus tard, une bagarre majeure a éclaté à l’intérieur de la maison.

Actualités du divertissement : grosse bagarre dans la maison de Bigg Boss 16

Tina Datta a subi une blessure mineure et MC Stan et Shalin Bhanot sont venus à son secours. Shalin Bhanot a fait un commentaire et cela a rendu MC Stan furieux. Ce dernier a abusé du premier et cela a conduit à une grosse bagarre. Shalin Bhanot s’est mis très en colère et a abusé de MC Stan à gauche, à droite et au centre. Le rappeur a également fait de même. Le combat s’est tellement intensifié que MC Stan a ramassé un vase pour frapper Shalin Bhanot. Tout le monde est venu arrêter les deux concurrents. Shiv Thakare est également intervenu et a en quelque sorte poussé Shalin Bhanot. Ce fut un combat violent qui a également conduit à un combat entre Tina Datta et Sumbul Touqeer Khan. L’actrice d’Imlie est simplement devenue très possessive envers Shalin Bhanot et lui a demandé de ne pas quitter la pièce. Tina est entrée dans la pièce pour parler à Shalin mais Sumbul était très hyperactif. Tina agitée a quitté la pièce et Shalin a couru derrière elle. Tina a demandé pourquoi Sumbul était si possessif à son sujet ?

Reste à savoir ce que Salman Khan a à dire sur tout cela ?