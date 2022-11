Bigg Boss 16, jour 46, mise à jour : Ankit Gupta dit qu’Archana Gautam « copie » Rakhi Sawant ; Tina Datta prend ses distances avec Shalin Bhanot

Grand Patron 16 le jour 46 était comme d’habitude riche en drames. Archana Gautam a comme toujours fait tomber la maison avec ses cris et ses hurlements. Sajid Khan est le capitaine de la maison et il a reçu pas mal de pouvoirs. Alors que les combats et le drame se déroulaient à l’intérieur de la maison, Ankit Gupta a livré son analyse de Archana Gautam. Il a déclaré qu’Archana essayait d’être le Rakhi Sawant de la maison. Il a également déclaré qu’elle ne se rendait pas compte que Rakhi Sawant était amenée à l’intérieur de la maison pour se divertir, mais qu’elle n’avait jamais remporté l’émission.

Les fans d’Ankit Gupta le louent pour son observation

D’autre part, Bigg Boss a également puni les colocataires pour avoir fumé dans les espaces publics. C’est après que Sajid Khan a été aperçu en train de fumer dans le jardin, Bigg Boss a appelé tout le monde dans le jardin et a scolarisé tout le monde. Et pour punir ceux qui fument, Bigg Boss a bloqué la zone fumeurs pour toujours. Les concurrents de Bigg Boss ont été punis et ont demandé aux concurrents de parler à leurs fans en fumant. Ils sont censés dire à quel point Fumer est bon pour la santé. Bigg Boss est devenu sarcastique et comment.

À ce sujet, Shalin Bhanot et Tina Datta ont eu une sorte de dispute. Shalin a également fumé dans le jardin par le passé. Tina a utilisé le mot “stupide” et cela a déclenché Shalin Bhanot.

Tina Datta dit alors à Nimrit Kaur Ahluwalia qu’elle a besoin de son aide pour rester à l’écart de Shalin Bhanot. Elle dit que Shalin revient vers elle en disant désolé mais maintenant elle a besoin d’une pause avec lui. Plus tard, Tina Datta pleure fort pour la même chose.