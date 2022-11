Bigg Boss 16, Jour 45, mise à jour : Priyanka Chahar Choudhary joue un googly dans la tâche des nominations ; Gautam Vig est furieux et comment

Grand Patron 16 a attiré l’attention de tous. L’émission est devenue la troisième émission la plus appréciée sur la liste d’Ormax Media. Il se passe beaucoup de choses dans la série, en particulier pendant la tâche de nomination. Aujourd’hui, une tâche de nomination a eu lieu et c’était très amusant. Sajid Khan est le capitaine de la maison et il avait le pouvoir de sauver cinq personnes. Il a sauvé Nimrit Kaur Ahluwalia, Abdu Rozik, Shiv Thakare, MC Stan et Sumbul Toukir Khan. Reste que tous étaient en lice pour les nominations. Ainsi lors des nominations, Priyanka Chahar Choudhary a joué un googly.

Dans la tâche des nominations, Priyanka s’est rangée du côté de Shalin Bhanot et de l’équipe. Elle est allée contre son équipe composée d’Archana Gautam, Gautam Vig et Soundarya Sharma. Elle a aidé Tina Datta à se présenter pour la nomination avant Archana Gautam et cela a entraîné un changement dans le jeu. Maintenant, les personnes qui sont nominées pour cette semaine sont Gautam Vig, Shalin Bhanot, Soundarya Sharma et Tina Datta. Gautam Vig était très en colère contre Priyanka Chahar Choudhary. Il a crié et crié après elle et a également mentionné qu’il lui montrerait comment le jeu se jouait.

Entertainment News : Les fans de Priyanka Chahar Choudhary sont contents. Ils l’appellent le cerveau de la maison. Découvrez les tweets ci-dessous :

Vous avez dit ” MASTER MIND ” J’ai entendu ” PRIYANKA CHAHAR CHOUDHARY.#PriyankaChaharChoudhary #BiggBoss16 ???? (@Noor_XD_) 15 novembre 2022

Pensez-vous que Priyanka Chahar Choudhary est le véritable cerveau de la maison ? Tweetez-nous et faites-le nous savoir.