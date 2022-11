Bigg Boss 16, jour 42, mises à jour en direct : Archana Gautam réintègre le spectacle, les colocataires l’accueillent les griffes nues

Pendant le Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar, Salman Khan a critiqué Shiv pour avoir provoqué inutilement Archana et pour tout le combat. Après tout le mélodrame et les énormes combats qui ont eu lieu entre Archana Gautam et Shiv Thakare à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16 qui ont conduit à son élimination, la politicienne-actrice est de nouveau entrée dans la maison. Mais les autres candidats ont des réactions mitigées à son retour. Shiv, Sajid Khan, MC Stan et d’autres colocataires ont été déçus. Archana sait également que de nombreux candidats ne sont pas heureux de la revoir et elle a été vue en train de dire la même chose aux autres candidats.