Bigg Boss 16, jour 39, mises à jour en direct : Archana Gautam est expulsée pour son comportement violent avec Shiv Thakare

Alors que la capitainerie d’Abdu Rozik est en jeu, tous les colocataires jouent le rôle de mineurs où Priyanka Chahar Choudhary a été nommée sanchalak. Dans la tâche, deux concurrents se rendent à la mine d’or (la zone de la piscine) une fois qu’une sirène retentit, ils doivent récupérer un sac plein d’or et le ranger dans la godown de leur choix. Il y a deux godowns étiquetés comme « Pour Abdu » et « Changer Abdu ». Pendant ce temps, Archana Gautam et Shiv Thakare seront vus se lancer dans une vilaine bagarre qui devient violente à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16.