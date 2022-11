Bigg Boss 16 s’intensifie de jour en jour. Alors que Shalin Bhanot et Tina Datta sont en colère contre Sumbul Touqeer Khan refusant de livrer la ration de Tina. Cela a créé une rupture entre Shalin et Sumbul alors que Tina exprimait sa déception face à la star d’Imlie. Dans l’épisode de ce soir, on voit des colocataires terminer la tâche de rationnement. Pendant ce temps, Priyanka Chahar Choudhary, Ankit Gupta et Nimrit Alhuwalia discutent de la connexion entre Shalin et Tina.