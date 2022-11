Bigg Boss 16, jour 36, mises à jour en direct : Shalin Bhanot gronde Sumbul Touqeer pour ne pas avoir livré la ration de Tina Datta

Abdu Rozik est devenu le nouveau capitaine de la maison Bigg Boss 16 et on le voit faire diverses activités. Pendant ce temps, Shalin Bhanot et Tina Datta s’inquiètent de leur relation et de la façon dont elle est représentée à l’extérieur de la maison de Bigg Boss. On verra MC Stan jongler entre deux groupes et rester coincé entre ce qu’il veut et ce que tout le monde veut. D’autre part, Priyanka Chahar Choudhary et Ankita Gupta discutent de qui sont leurs vrais amis et qui sont faux. Il y a eu beaucoup de chaos à l’intérieur de la maison et voyons maintenant ce qui se passe dans l’épisode de ce soir.