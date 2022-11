Bigg Boss 16, jour 35, mises à jour en direct : Archana Gautam se bat massivement avec Sumbul Touqeer et Tina Datta

Aujourd’hui, 6 novembre, lors du dernier épisode de Grand Patron 16les choses ont commencé sur une note très animée comme Archana Gautam a eu une vive dispute avec Sumbul Toukir et Tina Datta alors qu’ils se moquaient de tout, de la carrière de chacun à leur personnage. Plus tard, Shalin Bhanot et Shiv Thakaré a également rejoint le débat car ce dernier a également souligné que les lumières et le bruit devaient être atténués après 23 heures (la querelle se produisait à 2h30) car il avait un problème médical et les fabricants de le chef lui avait assuré que ce serait le cas.