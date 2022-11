Bigg Boss 16, jour 34, mises à jour en direct : Salman Khan oblige Sajid Khan à avouer ses erreurs et demande à tous les autres concurrents d’énumérer ses défauts

Aujourd’hui, 5 novembre, le Week-end Ka Vaar épisode de Grand Patron 16, Salman Khan n’a pas perdu de temps pour passer aux choses sérieuses, s’adressant immédiatement Sajid Khan pour avouer ses erreurs, et quand il n’était pas entièrement satisfait, l’hôte superstar a obtenu les autres concurrents, y compris Gautam, Vig, Archana Gauta, Shalin Bhanot, Priyanka Chahar Choudhary, Nimrit Kaur Ahluwalia et d’autres pour énumérer plus de ses défauts. Alors que Salman n’était pas aussi agressif que nous sommes enclins à le voir quand il s’embrase sur un le chef colocataire, indiquant qu’il n’est pas aussi ennuyé par Sajidil l’a averti qu’il devait secouer son jeu pour y rester longtemps.