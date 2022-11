Dans l’épisode d’aujourd’hui de Bigg Boss 16, on voit Shalin Bhanot se plaindre et perdre son sang-froid de ne pas avoir de poulet. On le voit même se disputer avec la voix de Bigg Boss sur du poulet. Il a affirmé qu’il avait un problème médical et qu’il avait besoin d’une certaine quantité de protéines pour son corps. Archana Gautam est également vue face à la chaleur du reste des colocataires pour être autoritaire.