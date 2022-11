Bigg Boss 16, jour 33, mises à jour en direct : Salman Khan qualifie Shalin Bhanot de “sanglant irritant”

Bigg Boss 16 s’intensifie de jour en jour. La relation entre Gautam Vig et Soundarya Sharma a été remise en question à maintes reprises par les colocataires, tandis que Shalin Bhanot et Tina Datta sont également interrogées pour avoir simulé leur relation. Pendant ce temps, Bigg Boss s’est donné une nouvelle tâche pour prononcer un nouveau capitaine de la maison. Shiv Thakare, Sajid Khan, MC Stan et Archana Gautam ont décidé de faire d’Abdu Rozik le nouveau capitaine et ils ont tous réussi à le faire. Voyons maintenant ce qui se passe dans le Shukravar Ka Vaar d’aujourd’hui avec Salman Khan.